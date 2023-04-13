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У Мелітополі пролунав вибух та чути звуки стрілянини (відео)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
У Мелітополі пролунав вибух та чути звуки стрілянини (відео)
Звуки вибухів і стрілянини чутно з північної частини міста
фото з вільних джерел

Сьогодні вже вдруге за день лунають вибухи

У ввечері, 13 квітня, в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав вибух та було чутно звуки стрілянини у північній частині міста.

Про це у своєму Telegram повідомив міський голова Іван Федоров.

За сьогоднішній день, це вже вдруге. Раніше, близько 11:00 год. місцеві мешканці чули звуки вибухів, що лунали з цетральної частини міста.

Згодом, мер підтвердив інформацію про те, що спрацювала ворожа система ППО і було збито безпілотник. 

Триває 414-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Незважаючи на численні втрати, окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби було відбито понад 45 атак противника.

Теги: Мелітополь війна вибух стрільба окупанти

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