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Ранкова «бавовна» у Мелітополі: місто накрила серія вибухів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ранкова «бавовна» у Мелітополі: місто накрила серія вибухів
Наразі не відомо, що саме вибухнуло
фото ілюстративне

Звук чули в різних частинах міста й навіть у навколишніх селах. 

Сьогодні рано вранці, 14 квітня, у  тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області, пролунав потужний вибух. Це вже третій вибух за добу. Попередньо, «бавовна» сталася в районі залізниці. Про це повідомив Telegram-канал «РІА-Мелітополь».

Наразі не відомо, що саме вибухнуло і які неприємності це завдало окупантам.

«У Мелітополі приблизно о 5 ранку прогримів одиночний потужний вибух у районі залізниці. Його чули жителі різних частин міста та навколишніх сіл», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 квітня в місті теж не було спокійно – місцеві чули щонайменше два вибухи, а також стрілянину в північній частині населеного пункту. Перша «бавовна» трапилася близько 11:40 у центрі міста, загарбники відзвітували, що працювала їхня ППО (версії того, що саме збили, відрізняються).

Другий вибух пролунав приблизно о 21:00 у районі аеродрому, де російські військові влаштували свою базу. Там чули і звуки стрілянини.

Теги: вибух військові Telegram місто Мелітополь війна

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