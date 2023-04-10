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У Мелітополі окупанти заборонили колаборантам виїжджати з міста

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
У Мелітополі окупанти заборонили колаборантам виїжджати з міста
За словами Федорова, зрадники не потрібні нікому, тому ворог починає зачищати свої лави
фото з відкритих джерел

За словами Федорова, зрадники не потрібні нікому, тому ворог починає зачищати свої лави

В окупованому Мелітополі зростає паніка серед колаборантів. Їх змушують писати розписки і забороняють виїжджати за межі міста.

Про це повідомив мелітопольський міський голова Іван Федоров.

«Паніка посилюється тим, що минулого тижня було звільнено 4-х колаборантів, які погодилися співпрацювати з ворогом. Наприклад, після того, як вибухнула автівка Зубарєва, йому за 3 години знайшли заміну і представили нового голову фейкової окупаційної влади в Якимівці. Також призначили нового голову в Приазовську, нового голову в Кирилівку, і тенденція продовжується», – розповідає міський голова.

За словами Федорова, зрадники не потрібні нікому, тому ворог починає зачищати свої лави.

«Сьогодні ворог взяв розписки з усіх колаборантів і забороняє їм виїжджати навіть за межі міста», – поінформував законно обраний міський голова.

Зазначимо, за словами Федорова, останні два тижні, тобто після інтенсивних вибухів, у Мелітополі активно почали замінювати колаборантів. Протягом цього часу було замінено чотири так звані «голови» місцевих адміністрацій.

Теги: Мелітополь війна колабораціонізм

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