У Мелітополі окупанти заборонили колаборантам виїжджати з міста
За словами Федорова, зрадники не потрібні нікому, тому ворог починає зачищати свої лави
В окупованому Мелітополі зростає паніка серед колаборантів. Їх змушують писати розписки і забороняють виїжджати за межі міста.
Про це повідомив мелітопольський міський голова Іван Федоров.
«Паніка посилюється тим, що минулого тижня було звільнено 4-х колаборантів, які погодилися співпрацювати з ворогом. Наприклад, після того, як вибухнула автівка Зубарєва, йому за 3 години знайшли заміну і представили нового голову фейкової окупаційної влади в Якимівці. Також призначили нового голову в Приазовську, нового голову в Кирилівку, і тенденція продовжується», – розповідає міський голова.
За словами Федорова, зрадники не потрібні нікому, тому ворог починає зачищати свої лави.
«Сьогодні ворог взяв розписки з усіх колаборантів і забороняє їм виїжджати навіть за межі міста», – поінформував законно обраний міський голова.
Зазначимо, за словами Федорова, останні два тижні, тобто після інтенсивних вибухів, у Мелітополі активно почали замінювати колаборантів. Протягом цього часу було замінено чотири так звані «голови» місцевих адміністрацій.
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