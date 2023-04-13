Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Мелітополі пролунав гучний вибух: окупанти зробили заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Мелітополі пролунав гучний вибух: окупанти зробили заяву
фото ілюстративне

Федоров пообіцяв повідомити подробиці згодом

Сьогодні, 13 квітня, в центрі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав вибух. Про це повідомив мера міста Іван Федоров.

«У Мелітополі гучно! У центрі міста чути сильний вибух», – написав він.

Федоров припустив, що в черговий раз хтось невдало палить або як несправно працює вороже ППО. «Чекаємо на подробиці», - додав мер.

Згодом вибух підтвердилай окупаційна «влада» міста. «У Мелітополі гучно. Близько 11:44 у місті пролунав гучний об'ємний вибух. Зберігайте спокій», – заявив гауляйтер Рогов.

За його словами, нібито «спрацювала система ППО» і було «збито безпілотник».

Триває 414-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Незважаючи на численні втрати, окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби було відбито понад 45 атак противника.

Теги: вибух окупанти безпілотник влада Іван Федоров гауляйтер Мелітополь війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пригожин розгорнув політичну діяльність у РФ
Кремль посилює дискредитацію Пригожина – ISW
11 квiтня, 06:58
Лише цього тижня облаштовані декілька десятків мінних полів з використанням більше 6 тис. протитанкових мін
ЗСУ облаштували на північних рубежах десятки мінних полів (фото)
8 квiтня, 12:33
Збільшення корабельного угруповання росіян може свідчити про надзвичайно високу загрозу ракетного удару
Висока загроза атак: скільки носіїв «Калібрів» тримає Росія у Чорному морі
5 квiтня, 03:39
Чоловік, використовуючи інженерні навички, транслював ефір «Радіо Свобода»
Хотів почути правду: жителя Росії заарештовано за користування приймачем
4 квiтня, 22:08
Підрив автомобіля в Мелітополі: стало відомо про стан колаборанта (відео)
Підрив автомобіля в Мелітополі: стало відомо про стан колаборанта (відео)
3 квiтня, 09:43
«Співпраця з Китаєм для путінського режиму – це позитив»
«Експансія Тайванем не обмежиться». Підсумки візиту Сі Цзіньпіна до Москви: погляд з Китаю інтерв'ю
28 березня, 13:31
Російський мільярдер Фархад Ахмедов
«Програли «Кварталу 95»: російські олігархи панічно відхрещуються від путінського режиму (відео)
26 березня, 00:27
У Дніпрі та області пролунали вибухи: є влучання в об'єкт критичної інфраструктури
У Дніпрі та області пролунали вибухи: є влучання в об'єкт критичної інфраструктури
17 березня, 22:09
Окупанти насильно проводять русифікацію в школах
Змушують співати гімн та вчити конституцію: окупанти русифікують дітей
15 березня, 04:13

Події в Україні

Дніпропетровщина: викрито оборудку приватного газотрейдера, яка могла зірвати опалювальний сезон
Дніпропетровщина: викрито оборудку приватного газотрейдера, яка могла зірвати опалювальний сезон
Росіяни атакували Оріхове: у регіоні досі лунає повітряна тривога
Росіяни атакували Оріхове: у регіоні досі лунає повітряна тривога
Генштаб повідомив, коли Росія активізує ракетні удари
Генштаб повідомив, коли Росія активізує ракетні удари
У Мелітополі пролунав гучний вибух: окупанти зробили заяву
У Мелітополі пролунав гучний вибух: окупанти зробили заяву
ООН спільно з Метінвестом створить центри психологічної реабілітації для українців, які постраждали на війні
ООН спільно з Метінвестом створить центри психологічної реабілітації для українців, які постраждали на війні
Річниця знищення «Москви»: Резніков розповів, яка доля чекає на потоплений флагман
Річниця знищення «Москви»: Резніков розповів, яка доля чекає на потоплений флагман

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Шість вантажівок «ГАЗ-66» передали для тероборони Вінниччини
26K
Розтрощені стіни, вибиті двері: що УПЦ МП лишила після себе в Лаврі (фото)
21K
В Україні зафіксовано землетрус
16K
«Ми навіть не знаємо, хто це стріляє». Жителі Брянщини просять негайної евакуації (відео)
13K
Війна дронів. Куди зникли Байрактари і чи з'являться в Україні власні «Шахеди»
13K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння

Новини

Волонтерка цинічно познущалася над загибеллю українського полоненого (фото)
Сьогодні, 08:16
Військові злочини росіян. Генпрокурор назвав загальну кількість справ
Сьогодні, 06:45
Білорусь перевела свої війська у вищу ступінь боєготовності – Генштаб
Сьогодні, 06:30
ЗСУ змушені використовувати у боях трофейні російські танки: експерти пояснили причину (фото)
Сьогодні, 04:38
«Угорці платять за ножа, яким відрізали голову українському солдату» – радник Зеленського
Сьогодні, 04:00
Бомбардувальники, винищувачі та гелікоптери. Скільки всього авіаційної техніки ворог тримає у Білорусі
Сьогодні, 03:29

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту