У Мелітополі пролунав гучний вибух: окупанти зробили заяву

Федоров пообіцяв повідомити подробиці згодом

Сьогодні, 13 квітня, в центрі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав вибух. Про це повідомив мера міста Іван Федоров.

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«У Мелітополі гучно! У центрі міста чути сильний вибух», – написав він.

Федоров припустив, що в черговий раз хтось невдало палить або як несправно працює вороже ППО. «Чекаємо на подробиці», - додав мер.

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Згодом вибух підтвердилай окупаційна «влада» міста. «У Мелітополі гучно. Близько 11:44 у місті пролунав гучний об'ємний вибух. Зберігайте спокій», – заявив гауляйтер Рогов.

За його словами, нібито «спрацювала система ППО» і було «збито безпілотник».

Триває 414-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Незважаючи на численні втрати, окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби було відбито понад 45 атак противника.