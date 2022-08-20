Російські десантники відмовляються їхати воювати в Україну, – розвідка

Окупанти вмовляють російських командирів повернутися до своїх підрозділів обіцяючи їм соціальні пільги та урядові нагороди

Через масову відмову офіцерів-десантників брати участь у бойових діях на території України, у командуванні повітрянодесантних військ країни-окупанта прийнято рішення призначати на офіцерські посади контрактників без офіцерських звань і досвіду участі в бойових діях. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

ГУР повідомляє, що після грандіозних втрат, яких зазнали російські десантники в результаті бойових зіткнень із захисниками України, командування повітрянодесантних військ хоча б частково намагається відновити їхній морально-психологічний стан та боєздатність.

«Основну увагу приділяють підрозділам де було знищено понад 60 відсотків особового складу та частинам де особовий склад деморалізований і відмовляється від подальшого проходження служби. Найбільшою проблемою для окупантів є масова відмова від участі у війні командного складу підрозділів ПДВ. На посади від командира взводу до командира батальйону, з подальшим виїздом в Україну, відмовляються йти навіть контрактники, яким терміново були присвоєні офіцерські звання», – йдеться у повідомленні.

Українські розвідники зазначають, що зараз у командуванні ПДВ працює комісія генерального штабу країни-окупанта.

«Її члени отримали вказівку провести розслідування за кожним фактом відмови та вмовляти командирів повернутися до своїх підрозділів обіцяючи їм соціальні пільги та урядові нагороди», – уточнили в ГУР.

Раніше повідомлялося, що Росія через значні втрати в Україні має проблеми з доукомплектуванням армії. Тому держава-агресор розглядає можливість перекидання російських військовослужбовців із Сирії в Україну.

Також представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив, що мобілізація в Росії проходить приховано. Наразі відомо про три шляхи, якими РФ намагається поповнити лави своєї армії.

Зауважимо, що на Луганщині рашисти мобілізують неповнолітніх та пенсіонерів.