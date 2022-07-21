Українська розвідка розкрила подробиці про способи прихованої мобілізації у РФ

Втрати росіян на війні значні, але поки що не критичні для противника

Мобілізація в Росії проходить приховано. Наразі відомо про три шляхи, якими РФ намагається поповнити лави своєї армії. Про це на брифінгу повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Представник української розвідки зазначив, що втрати росіян на війні значні, але поки що не критичні для противника. Адже у них великий мобілізаційний ресурс. Водночас проблеми у військах окупанта лишаються. Насамперед йдеться про комплектування бойових підрозділів, брак дефіцитних спеціальностей – механіки-водії, навідники гармат – та спеціальностей, які потребують спецпідготовки.

Також в ГУР повідомляють, що в пунктах постійної дислокації противника не вистачає особового складу, який би сформував батальйон чи батальйоно- тактичну групу. Тепер їх формують з різних частин.

«Мобілізація в Росії проходить приховано. Зараз залучають Бойовий армійський резерв країни (БАРС), за рахунок якого комплектуються стрілецькі батальйони. Маємо чіткі свідчення цього. Там немає медкомісій чи інших процедур, ти просто підписуєш контракт у військкоматі і їдеш на фронт», – сказав Скібіцький.

Другий спосіб мобілізації у Росії – формування добровольчих батальйонів за національною ознакою. Кремль віддав вказівку на створення таких батальйонів у всіх федеральних утвореннях. Чисельність одного батальйону – 500-600 осіб, які будуть воювати в Україні.

«Також в Росії широко розповсюджено найманство. Це вихідці країн з Близького Сходу переважно, що також суперечить міжнародним конвенціям. Наразі Росія не оголошує мобілізацію, бо для цього треба оголосити війну. Для кремля – це оголосити поразку та невиконання раніше озвучених планів», – наголосив представник ГУР.

Як повідомили раніше аналітики американського Інституту вивчення війни, у Росії загальна мобілізація поки що оголошуватиметься не буде, натомість Кремль наказав регіонам створити добровільні батальйони для участі у війні.

Раніше РНБО повідомило, що Росія активно набирає бойовиків на війну в Україні через центри зайнятості.

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