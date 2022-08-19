«Судилище» над захисниками «Азовсталі». Розвідка розкрила плани окупантів

На День незалежності рашисти хочуть провести «суд» над українськими військовополоненими

На сцені філармонії монтуються залізні клітки, в яких будуть утримувати українських захисників

У День незалежності, 24 серпня, російські загарбники можуть планувати теракт під час «судилища» над українськими Героями в Маріуполі. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

«На День Незалежності України окупанти планують провести в тимчасово окупованому Маріуполі показове «судилище» над полоненими захисниками «Азовсталі». З цією метою в терміновому порядку переобладнується вціліле приміщення Маріупольської камерної філармонії», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на сцені філармонії монтуються залізні клітки, в яких будуть утримувати українських захисників. Також зводиться кілька нових тимчасових споруд поруч з приміщенням. Щоб додати вигляд «легітимності» цій акції, окупанти готують спеціально навчених «свідків» та завозять представників рашистських «ЗМІ».

«За одним із можливих сценаріїв рашистів, вони можуть завдати по приміщенню точкового ракетного удару. В разі реалізації такого сценарію, рашисти спробують традиційно перекласти провину за скоєний злочин на Україну», – додає розвідка.

Нагадаємо, 29 липня російські окупанти організували теракт у колонії в тимчасово окупованому місті Оленівка Донецької області. Там утримувалися полонені українські військові полку «Азов». Російські ЗМІ звинуватили у вбивстві Україну – за їхньою версією, барак начебто був обстріляний ракетами з реактивних систем Himars. Проте українська сторона одразу довела, що страту організували самі росіяни: напередодні вбивства полонених перевели до бараку, який потім умисно знищили. Показово, що сусідні приміщення колонії не постраждали і повністю вціліли.

Незалежні слідчі припускають, що барак з українськими полоненими був не обстріляний дистанційно, а його зсередини підірвали вибухівкою.



