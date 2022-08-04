Росії ніким комплектувати армію, готується перекидання в Україну вояків із Сирії

Російські військові перебувають у Сирії з 2015 року

Країна-окупантка шукає способи доукомплектувати військо після втрат в Україні

Росія через значні втрати в Україні має проблеми з доукомплектуванням армії. Тому держава-агресор розглядає можливість перекидання російських військовослужбовців із Сирії в Україну. Про це заявив під час брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов.

«У рамках доукомплектування російських окупаційних військ, розглядається можливість перекидання військовослужбовців Росії із Сирії на територію України», – заявив Громов.

Представник Генштабу ЗСУ також зазначив, що російське керівництво має намір змінити законодавство таким чином, щоб заборонити військовим звільнятися з лав збройних сил.

«Керівництво Росії намагається припинити відтік особового складу з армії і тому планує змінити законодавство та заборонити звільнятися з лав збройних сил», – зазначив він.

Крім того, за словами Громова, спостерігається низька активність цивільного населення з підписання контрактів на військову службу за контрактом. Він додав, що також існує істотний недобір курсантів до військових закладів вищої освіти.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що російські офіцери не бажають їхати на війну в Україну, а генерали терміново переводять родичів на «безпечнішу» службу в Сирії.

Також представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив, що мобілізація в Росії проходить приховано. Наразі відомо про три шляхи, якими РФ намагається поповнити лави своєї армії.

Як повідомили раніше аналітики американського Інституту вивчення війни, у Росії загальна мобілізація поки що оголошуватиметься не буде, натомість Кремль наказав регіонам створити добровільні батальйони для участі у війні.

Раніше РНБО повідомило, що Росія активно набирає бойовиків на війну в Україні через центри зайнятості. Також відомо, що у Смоленській області Росії пенсіонери Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) почали отримувати дзвінки з пропозиціями вирушити у «відрядження» на Донбас.