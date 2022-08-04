Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росії ніким комплектувати армію, готується перекидання в Україну вояків із Сирії

Надія Клочко
Сьогодні, 19:36 glavcom.ua
Росії ніким комплектувати армію, готується перекидання в Україну вояків із Сирії
Російські військові перебувають у Сирії з 2015 року
фото: російські ЗМІ

Країна-окупантка шукає способи доукомплектувати військо після втрат в Україні

Росія через значні втрати в Україні має проблеми з доукомплектуванням армії. Тому держава-агресор розглядає можливість перекидання російських військовослужбовців із Сирії в Україну. Про це заявив під час брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов.

«У рамках доукомплектування російських окупаційних військ, розглядається можливість перекидання військовослужбовців Росії із Сирії на територію України», – заявив Громов.

Представник Генштабу ЗСУ також зазначив, що російське керівництво має намір змінити законодавство таким чином, щоб заборонити військовим звільнятися з лав збройних сил.

«Керівництво Росії намагається припинити відтік особового складу з армії і тому планує змінити законодавство та заборонити звільнятися з лав збройних сил», – зазначив він.

Крім того, за словами Громова, спостерігається низька активність цивільного населення з підписання контрактів на військову службу за контрактом. Він додав, що також існує істотний недобір курсантів до військових закладів вищої освіти.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що російські офіцери не бажають їхати на війну в Україну, а генерали терміново переводять родичів на «безпечнішу» службу в Сирії.

Також представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив, що мобілізація в Росії проходить приховано. Наразі відомо про три шляхи, якими РФ намагається поповнити лави своєї армії. 

Як повідомили раніше аналітики американського Інституту вивчення війни, у Росії загальна мобілізація поки що оголошуватиметься не буде, натомість Кремль наказав регіонам створити добровільні батальйони для участі у війні.

Раніше РНБО повідомило, що Росія активно набирає бойовиків на війну в Україні через центри зайнятості. Також відомо, що у Смоленській області Росії пенсіонери Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) почали отримувати дзвінки з пропозиціями вирушити у «відрядження» на Донбас. 

Читайте також:

Теги: війна Генштаб Сирія окупанти росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці мають розповісти світові про геноцид з боку окупантів 
Злочини Путіна. Молдовські правозахисники звернулися до біженців із проханням
2 серпня, 09:53
Путін звернувся до учасників конференції щодо Договору про нерозповсюдження ядерної зброї
Чи буде ядерна війна. Путін зробив заяву
1 серпня, 21:06
Кучма двічі очолював Україну з 1994 по 2005 роки
Кучма розповів, в чому полягає фатальна помилка Путіна 
Сьогодні, 12:28

Події в Україні

Рашисти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Харківщині, – Генштаб
Рашисти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Харківщині, – Генштаб
Росії ніким комплектувати армію, готується перекидання в Україну вояків із Сирії
Росії ніким комплектувати армію, готується перекидання в Україну вояків із Сирії
Ворог, ймовірно, активізує ракетні удари по території України, – «Південь»
Ворог, ймовірно, активізує ракетні удари по території України, – «Південь»
Окупанти намагаються встановити повний контроль над Донеччиною та Луганщиною
Окупанти намагаються встановити повний контроль над Донеччиною та Луганщиною
Миколаївщина: українські бійці знищили два дрони-камікадзе
Миколаївщина: українські бійці знищили два дрони-камікадзе
Окупанти нарощують сили на двох напрямках, – Генштаб
Окупанти нарощують сили на двох напрямках, – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Тисячі українців помилково отримали допомогу на 6,5 тис. грн. Хто має повернути кошти
6557
Обстріл похорону відомої терористки у Донецьку. Окупанти влаштували чергову провокацію?
5939
Окупанти накрили вогнем 10 населених пунктів Донеччини: є вбиті, багато поранених (фото)
5730
«Путін хоче мирних переговорів». Нова російська казочка
5564
Частина пенсіонерів отримає підвищення виплат: кому чекати прибавки
4977
Окупанти наступають на Донеччині: Генштаб назвав «гарячі» точки

Новини

На Луганщині партизани обстріляли авто з рашистською «владою»  
Сьогодні, 14:55
Офіс президента відреагував на обстріл Торецька 
Сьогодні, 14:30
СБУ повідомила про підозру колаборантам, які допомагають РФ легалізувати окупацію
Сьогодні, 13:55
Військова техніка і мобілізація: Зеленський провів засідання Ставки
Сьогодні, 13:40
ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту в Херсоні (відео)
Сьогодні, 13:25
«Вугільна» справа. Ексміністр Демчишин повернув арештовану нерухомість
Сьогодні, 12:45

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту