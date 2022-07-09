Окупанти випустили по Сумщині близько десяти ракет

Росіяни обстріляли три громади Сумщини

На Сумщині ніч на 9 липня була тихою, а от ранок почався обстрілами. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Так, після сьомої години ранку російський гелікоптер випустив дві ракети по Білопільській громаді.

О 7:30 по Хотінській громаді було випущено п’ять ракет з реактивних систем залпового вогню.

Близько 7:45 російський гелікоптер обстріляв Миропільську громаду.

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Як повідомлялося, вранці 9 липня Харків зазнав ракетного удару. Внаслідок обстрілу постраждав центр міста. Поранення отримали четверо людей.

Також 9 липня рашистські війська обстріляли Кривий Ріг.

У результаті обстрілу загинули жінка та її 20-річна донька.

Крім того, на світанку Миколаїв зазнав ракетної атаки.



