  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Окупанти випустили по Сумщині близько десяти ракет
рус
    Події в Україні

    Окупанти випустили по Сумщині близько десяти ракет

    Росіяни обстріляли Сумщину - Окупанти випустили по Сумщині близько десяти ракет
    Росіяни обстріляли Сумщину
    фото ілюстративне

    Росіяни обстріляли три громади Сумщини

    На Сумщині ніч на 9 липня була тихою, а от ранок почався обстрілами. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

    Так, після сьомої години ранку російський гелікоптер випустив дві ракети по Білопільській громаді.

    О 7:30 по Хотінській громаді було випущено п’ять ракет з реактивних систем залпового вогню.

    Близько 7:45 російський гелікоптер обстріляв Миропільську громаду.

    Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

    Як повідомлялося, вранці 9 липня Харків зазнав ракетного удару. Внаслідок обстрілу постраждав центр міста. Поранення отримали четверо людей.

    Також 9 липня рашистські війська обстріляли Кривий Ріг.

    У результаті обстрілу загинули жінка та її 20-річна донька.

    Крім того, на світанку Миколаїв зазнав ракетної атаки.


    Теги: росія окупанти війна Сумщина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти випустили по Сумщині близько десяти ракет