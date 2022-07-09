Окупанти випустили по Сумщині близько десяти ракет
Росіяни обстріляли три громади Сумщини
На Сумщині ніч на 9 липня була тихою, а от ранок почався обстрілами. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Так, після сьомої години ранку російський гелікоптер випустив дві ракети по Білопільській громаді.
О 7:30 по Хотінській громаді було випущено п’ять ракет з реактивних систем залпового вогню.
Близько 7:45 російський гелікоптер обстріляв Миропільську громаду.
Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.
Як повідомлялося, вранці 9 липня Харків зазнав ракетного удару. Внаслідок обстрілу постраждав центр міста. Поранення отримали четверо людей.
Також 9 липня рашистські війська обстріляли Кривий Ріг.
У результаті обстрілу загинули жінка та її 20-річна донька.
Крім того, на світанку Миколаїв зазнав ракетної атаки.