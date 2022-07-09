Рашисти обстріляли Харків: є поранені

Харків пережив черговий ракетний удар, загиблих, за попередніми даними, немає

Окупанти завдали удару по центру міста

Харків зазнав ракетного удару. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За інформацією військового губернатора, удар («попередньо, ракетний») був завданий по одному із житлових районів Харкова.

Начальник слідчого управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов наголосив, що внаслідок обстрілу постраждав центр міста. Поранення отримали троє людей.

Згодом Олег Синєгубов уточнив, що поранених четверто. Усі мають легкі ушкодження.

«Медики надають всю необхідну допомогу», – запевнив голова Харківської ОВА.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 липня, рашистські війська обстріляли Кривий Ріг.

За попередніми даними, загинула одна жінка, двоє людей – тато з донькою – отримали поранення. Пізніше стало відомо, що 20-річна дівчина померла від отриманих травм на операційному столі.