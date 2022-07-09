Окупанти вдарили з «Градів» по Кривому Рогу, є жертви (фото)

Ворожими снарядами пошкоджена школа та житлові будинки в Кривому Розі

У суботу, 9 липня, вранці російські війська обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, окупанти вдарили з «Градів» по житлових кварталах.

У результаті обстрілів є жерти.

«Цей підступний обстріл забрав життя 41-річної жінки, ще двоє людей з осколковими пораненнями госпіталізовані», – повідомив Резніченко.

Снарядами пошкоджена школа і кілька будинків. Згоріла автівка, що стояла поряд.

Нагадаємо, кілька днів тому обстріли окупантів знеструмили село на Дніпропетровщині.

Повідомлялося, що ворог обстріляв Дніпропетровщину касетними боєприпасами.