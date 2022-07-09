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  4. Окупанти вдарили з «Градів» по Кривому Рогу, є жертви (фото)
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    Події в Україні

    Окупанти вдарили з «Градів» по Кривому Рогу, є жертви (фото)

    Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені житлові будинки - Окупанти вдарили з «Градів» по Кривому Рогу, є жертви (фото)
    Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені житлові будинки
    фото: Валентин Резніченко/Facebook

    Ворожими снарядами пошкоджена школа та житлові будинки в Кривому Розі

    У суботу, 9 липня, вранці російські війська обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

    За його словами, окупанти вдарили з «Градів» по житлових кварталах.

    У результаті обстрілів є жерти.

    «Цей підступний обстріл забрав життя 41-річної жінки, ще двоє людей з осколковими пораненнями госпіталізовані», – повідомив Резніченко.

    Снарядами пошкоджена школа і кілька будинків. Згоріла автівка, що стояла поряд.

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    Окупанти вдарили з «Градів» по Кривому Рогу, є жертви (фото)
    Окупанти вдарили з «Градів» по Кривому Рогу, є жертви (фото)
    Окупанти вдарили з «Градів» по Кривому Рогу, є жертви (фото)
    фото: Валентин Резніченко/Facebook

    Нагадаємо, кілька днів тому обстріли окупантів знеструмили село на Дніпропетровщині.

    Повідомлялося, що ворог обстріляв Дніпропетровщину касетними боєприпасами.

    Теги: росія окупанти війна Кривий Ріг Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Окупанти вдарили з «Градів» по Кривому Рогу, є жертви (фото)