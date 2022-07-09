Обстріл Кривого Рогу. Окупанти забрали життя 20-річної дівчини
Кількість жертв ранкового обстрілу зросла
Кількість жертв ранкового ворожого обстрілу Кривого Рогу збільшилася. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
У лікарні померла 20-річна дівчина, яка зазнала поранень через ворожий обстріл.
«Медики кілька годин боролися за її життя. На жаль, поранення були надважкими…» – повідомив Резніченко.
Таким чином, обстріл Кривого Рогу забрав життя двох людей. За уточненими даними, троє поранених. Двом лікарі надали допомогу і вони зараз вдома.
«43-річний чоловік у лікарні. Це батько загиблої дівчини. Як йому сказати, що його дитини більше немає…» – додав Резніченко.
Нагадаємо, вранці 9 липня російські війська обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу. Окупанти вдарили з «Градів» по житлових кварталах.
Спочатку повідомлялося, що обстріл забрав життя 41-річної жінки, ще двоє людей з осколковими пораненнями госпіталізовані.
Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив загибель однієї людини – це жінка 1981 року народження. Крім неї, постраждали батько (1979 р.н.) та донька (2002 р.н.). Чоловік отримав поранення середньої тяжкості, а дівчина з важкими травмами потрапила в операційну.