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    Події в Україні

    Обстріл Кривого Рогу. Окупанти забрали життя 20-річної дівчини

    Під обстріл потрапили житлові будинки у Кривому Розі - Обстріл Кривого Рогу. Окупанти забрали життя 20-річної дівчини
    Під обстріл потрапили житлові будинки у Кривому Розі
    фото: Валентин Резніченко/Facebook

    Кількість жертв ранкового обстрілу зросла

    Кількість жертв ранкового ворожого обстрілу Кривого Рогу збільшилася. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

    У лікарні померла 20-річна дівчина, яка зазнала поранень через ворожий обстріл.

    «Медики кілька годин боролися за її життя. На жаль, поранення були надважкими…» – повідомив Резніченко.

    Таким чином, обстріл Кривого Рогу забрав життя двох людей. За уточненими даними, троє поранених. Двом лікарі надали допомогу і вони зараз вдома.

    «43-річний чоловік у лікарні. Це батько загиблої дівчини. Як йому сказати, що його дитини більше немає…» – додав Резніченко.

    Нагадаємо, вранці 9 липня російські війська обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу. Окупанти вдарили з «Градів» по житлових кварталах.

    Спочатку повідомлялося, що обстріл забрав життя 41-річної жінки, ще двоє людей з осколковими пораненнями госпіталізовані.

    Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив загибель однієї людини – це жінка 1981 року народження. Крім неї, постраждали батько (1979 р.н.) та донька (2002 р.н.). Чоловік отримав поранення середньої тяжкості, а дівчина з важкими травмами потрапила в операційну.

    Теги: росія окупанти війна Кривий Ріг Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Обстріл Кривого Рогу. Окупанти забрали життя 20-річної дівчини