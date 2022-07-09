Миколаїв на світанку зазнав ракетної атаки

У результаті обстрілу в Миколаєві спалахнуло кілька пожеж

Окупанти майже щоранку обстрілюють Миколаїв та область

У суботу, 9 липня, близько 5:00 Миколаїв зазнав ракетної атаки. Про це повідомляє місцеве видання «Новости-N».

О 5:08 в місті було оголошено повітряну тривогу.

Про вибухи в Миколаєва також повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. «У місті лунають вибухи. Повітряна тривога триває. Прошу всіх не покидати укриття», – написав він у Telegram.

Окупанти обстріляли Миколаїв та область із боку тимчасово окупованої Херсонської області.

Після кількох потужних вибухів у Миколаєві сталися пожежі.

Сєнкевич закликає не публікувати у соцмережах фото наслідків обстрілів до того, як з‘явиться офіційна інформація.

Відбій повітряної тривоги в Миколаєві було оголошено о 5:58.

Як відомо, рашисти стали частіше атакувати Миколаївську область.

1 липня російські загарбники випустили по Миколаєву 12 ракет.