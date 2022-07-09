Миколаїв на світанку зазнав ракетної атаки
Окупанти майже щоранку обстрілюють Миколаїв та область
У суботу, 9 липня, близько 5:00 Миколаїв зазнав ракетної атаки. Про це повідомляє місцеве видання «Новости-N».
О 5:08 в місті було оголошено повітряну тривогу.
Про вибухи в Миколаєва також повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. «У місті лунають вибухи. Повітряна тривога триває. Прошу всіх не покидати укриття», – написав він у Telegram.
Окупанти обстріляли Миколаїв та область із боку тимчасово окупованої Херсонської області.
Після кількох потужних вибухів у Миколаєві сталися пожежі.
Сєнкевич закликає не публікувати у соцмережах фото наслідків обстрілів до того, як з‘явиться офіційна інформація.
Відбій повітряної тривоги в Миколаєві було оголошено о 5:58.
Як відомо, рашисти стали частіше атакувати Миколаївську область.
1 липня російські загарбники випустили по Миколаєву 12 ракет.