  1. Головна
  2. Новини
  3. Миколаїв на світанку зазнав ракетної атаки
рус
    Новини

    Миколаїв на світанку зазнав ракетної атаки

    У результаті обстрілу в Миколаєві спалахнуло кілька пожеж - Миколаїв на світанку зазнав ракетної атаки
    У результаті обстрілу в Миколаєві спалахнуло кілька пожеж
    фото ілюстративне

    Окупанти майже щоранку обстрілюють Миколаїв та область

    У суботу, 9 липня, близько 5:00 Миколаїв зазнав ракетної атаки. Про це повідомляє місцеве видання «Новости-N».

    О 5:08 в місті було оголошено повітряну тривогу.

    Про вибухи в Миколаєва також повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. «У місті лунають вибухи. Повітряна тривога триває. Прошу всіх не покидати укриття», – написав він у Telegram.

    Окупанти обстріляли Миколаїв та область із боку тимчасово окупованої Херсонської області.

    Після кількох потужних вибухів у Миколаєві сталися пожежі.

    Сєнкевич закликає не публікувати у соцмережах фото наслідків обстрілів до того, як з‘явиться офіційна інформація.

    Відбій повітряної тривоги в Миколаєві було оголошено о 5:58.

    Як відомо, рашисти стали частіше атакувати Миколаївську область.

    1 липня російські загарбники випустили по Миколаєву 12 ракет.

    Теги: росія окупанти війна Миколаївщина Миколаїв Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Миколаїв на світанку зазнав ракетної атаки