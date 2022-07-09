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  4. СБУ зловила мешканця Краматорська, що зливав ворогу дані про ЗСУ
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    Кримінал

    СБУ зловила мешканця Краматорська, що зливав ворогу дані про ЗСУ

    Підозрюваного у злочині затримано - СБУ зловила мешканця Краматорська, що зливав ворогу дані про ЗСУ
    Підозрюваного у злочині затримано
    фото: Донецька обласна прокуратура

    Мешканцю Краматорська повідомлено про підозру

    Мешканцю Краматорська повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

    За даними слідства, з травня по липень 2022 року громадянин України, використовуючи месенджер, розміщував текстові повідомлення з інформацією про переміщення та розташування військовослужбовців Збройних сил України в окремих районах Донецької області.

    При цьому вказана інформація дозволяла ідентифікацію українських захисників на місцевості та використовувалась державою-окупантом під час військової агресії проти України.

    Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

    Як повідомлялося, на Херсонщині виявлена мережа зрадників, які зливали ворогу інформацію.

    Теги: росія окупанти прокуратура СБУ кримінал війна Україна окупація #stoprussia
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    СБУ зловила мешканця Краматорська, що зливав ворогу дані про ЗСУ