СБУ зловила мешканця Краматорська, що зливав ворогу дані про ЗСУ

Мешканцю Краматорська повідомлено про підозру

Мешканцю Краматорська повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

За даними слідства, з травня по липень 2022 року громадянин України, використовуючи месенджер, розміщував текстові повідомлення з інформацією про переміщення та розташування військовослужбовців Збройних сил України в окремих районах Донецької області.

При цьому вказана інформація дозволяла ідентифікацію українських захисників на місцевості та використовувалась державою-окупантом під час військової агресії проти України.

Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Як повідомлялося, на Херсонщині виявлена мережа зрадників, які зливали ворогу інформацію.