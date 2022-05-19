Окупанти вивезли до Білорусі 14-річного підлітка, поліції вдалося повернути його додому (відео)

Будинок Сергія Сорокопуда було зруйновано, а він дістав поранення

Під час окупації села Ягідне, що під Черніговом, 14-річний Сергій Сорокопуд дістав поранення. Російські окупанти вивезли його на лікування до Гомеля. Білоруські медики розмістили в соцмережах інформацію про українського хлопця, яку побачили його рідні. Разом із працівниками ювенальної поліції 14-річного Сергія вдалося доправити до України. Про це повідомляє Поліція Чернігівської області.

Сергій Сорокопуд разом із батьками та сестрою Аліною жили у селі Ягідне. Під час окупації російськими військами їх будинок був зруйнований, а жити їм доводилось у підвалі школи разом з іншими односельцями.

Сергій отримав поранення, коли перебував біля школи. Окупанти надали йому першу медичну допомогу. Потім вивезли до Гомеля на лікування. Там лікарі зробили йому дві операції – в хлопця були переламані ребра та пошкоджені легені. Вже після часткового покращення здоров’я Сергія перевели до дитячої лікарні. Там за ним доглядали медсестри, які й виклали в інтернет інформацію про українського підлітка.

За словами сестри Сергія Аліни, вони побачили інформацію в соцмережах і зателефонували на вказаний номер. Згодом працівники ювенальної поліції під час моніторингу соцмереж також побачили інформацію про Сергія, встановили контакт із білоруськими медиками та рідними підлітка.

Мати Сергія сама була на лікуванні, батько не мав можливості виїхати за кордон. Разом з поліцією сестра хлопця Аліна проклали маршрут, яким вона мала через Польщу перетнути кордон з Білоруссю та дістатися до Мінська, звідти до Гомеля, де на неї чекав брат.

Як розповіла начальниця відділу ювенальної превенції поліції Чернігівщини Оксана Огненко, операція з евакуації хлопця була важкою.

«Я особисто постійно спілкувалася телефоном з Аліною та скеровувала її дії. Також ми тримали зв’язок з прикордонниками, і вони інформували, де перетнути кордон буде реально та безпечно. Окремо подякую за велику допомогу колегам з ювенальної превенції Волині. Вони «підхопили» наших мандрівників, щойно ті в’їхали в Україну, та забезпечили їм комфортний відпочинок і добре харчування».

Цього тижня, за інформацією поліції Чернігівської області, Сергій разом зі своєю сестрою повернулися на Чернігівщину.

Нагадаємо, в окупованому селі Ягідне Чернігівської області буряти та росіяни влаштували пекло. Військові, яких Москва відправила на війну в Україну, були п'яні, відбирали у людей продовольство та влаштовували звірства.

Також російські загарбники влаштували поблизу блокадного Маріуполя фільтраційні табори для тих, хто не пройшов фільтрацію у самому місті.