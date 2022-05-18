У Вінниці попрощалися із загиблим 25-річним пілотом (відео)

Сергій Пархоменко з дитинства мріяв про небо та бажав пов’язати своє життя з авіацією

У Вінниці в останню путь провели українського героя – пілота Сергія Пархоменка, який загинув на війні. На його честь у небі над містом пролетіли літаки. У такий спосіб вшанували пам'ять та попрощалися з героєм його колеги. Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

25-річний Сергій Пархоменко був капітаном штурмової авіації, командиром авіаційної ланки 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова. Він загинув 14 травня під час виконання бойового завдання в районі Гуляйполя на Запоріжжі.

Героя поховали у Вінниці, столиці української військової авіації, оскільки на Харківщині, звідки родом Сергій, тривають бойові дії.

За мужність і патріотизм, проявлені під час захисту Батьківщини від російської агресії, Указом Президента України капітан Сергій Пархоменко нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

У березні 2022 року в Сергія Пархоменка народився син.

Що відомо про Героя

Капітан Пархоменко Сергій Ігорович народився 14 січня 1997 року в місті Харкові, в сім’ї військових авіаторів.

З дитинства мріяв про небо та бажав пов’язати своє життя з авіацією. Закінчив Київський військовий ліцей імені Івана Богуна.

У той час, коли батько у 2014 році виконував бойові завдання у повітрі, Сергій вступив на льотний факультет Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, який успішно закінчив у 2019 році, здобувши кваліфікацію льотчика 3-го класу.

Наслідуючи свого батька та діда, Сергій виявив бажання проходити службу в бригаді тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова, літати на літаках Су-25.

Попри молодий вік, на момент вторгнення російської федерації в Україну, вже обіймав посаду командира авіаційної ланки. В боях з російським агресором капітан Сергій Пархоменко проявив себе звитяжним воїном, достойним сином українського народу і гідним нащадком своєї родини військових льотчиків. Він був душею авіаційного підрозділу, командиром-лідером, та чудовою людиною.

Виконав 38 бойових вильотів у складних умовах протидії ворожих засобів ППО та винищувальної авіації, під час яких знищив більше ніж 20 ворожих танків, понад 50 бойових броньованих машин, 55 транспортних засобів, 20 цистерн з пальним та кількасот солдатів і офіцерів рашистів. Неодноразово уміло виводив авіаційну техніку з-під ракетних ударів ворога.

Нагадаємо, Повітряні сили розкрили таємницю «Привида Києва» після статті у The Times.

«Привид Києва» – це супергерой-легенда, чию постать створили українці. Це швидше збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил, які захищають небо столиці. Які раптово з’являються там, де їх не чекають», – пояснили у командуванні.

Також українські митці створили шеврон для «Привида Києва». До створення шеврона також долучилися Ірина Костиренко, Юлія Даценко, Андрій Даценко та Катерина Говорун.