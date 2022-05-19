Зеленський пояснив, чому підписав укази про подовження воєнного стану та мобілізації
Глава держави запропонував 25 травня продовжити термін дії воєнного стану на 90 діб
Президент Володимир Зеленський розповів, що підписав укази про подовження воєнного стану та мобілізації в Україні, щоб гарантувати державі реальну безпеку. Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.
Глава держави висловив сподівання, що Верховна Рада найближчим часом підтримає це рішення.
«Ми зобовʼязані прогнати окупантів і гарантувати Україні реальну безпеку. Саме тому підписав укази про продовження правового режиму воєнного стану і строку загальної мобілізації. Сподіваюсь, що Верховна Рада України найближчим часом підтримає це рішення», – сказав президент.
«У нашої армії і всіх, хто захищає державу, мають бути усі юридичні інструменти, щоб діяти спокійно», – додав він.
Нагадаємо, Україна запровадила режим воєнного стану вранці 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного російського вторгнення. Після цього Рада продовжила воєнний стан на 30 днів, а потім ще на 30 днів – до 25 травня.
Відповідно до закону про воєнний стан, на території України може вводитися обов'язкова трудова повинність, відчуження особистого майна, обмеження на пересування, комендантська година, заборона на торгівлю зброєю і алкоголем, заборона на масові заходи і страйки, обмеження роботи засобів зв'язку та інтернету, а також заборона військовозобов'язаним змінювати місце проживання.
Як відомо, в Україні триває 84-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.
Нагадаємо, що 18 квітня президент Володимир Зеленський продовжив дію воєнного стану в Україні до 25 травня 2022 року.
Крім цього, мобілізація в Україні була оголошена на три місяці й триватиме до 24 травня. Нині показники мобілізації виконані на 100%, розповів військовий експерт, колишній речник АТО Владислав Селезньов.
Також сьогодні стало відомо, що Україна готується продовжити воєнний стан і мобілізацію.