Окупанти вночі обстріляли село Харківщини. Є загиблі діти

Окупанти обстріляли невеличке село Слобожанське Балаклійської громади Ізюмського району

Ворог з новою силою, особливо цієї ночі, проводив обстріли та повітряні бомбардування різних об’єктів житлових кварталів Харкова та сільських населених пунктів області. Про це повідомили в ДСНС.

Вночі внаслідок чергового обстрілу невеличкого села Слобожанське Балаклійської громади Ізюмського району ворожий снаряд потрапив до приватного житлового будинку. Внаслідок руйнації будівлі під завалами загинуло чотири особи: дві жінки та двоє дітей. П'ятирічній дівчинці вдалось вижити. Вона була травмована. Бригадою медиків її було госпіталізовано до Первомайської лікарні. Для пошуку тіл загиблих сьогодні планується залучення підрозділів ДСНС.

Так, о 22:46 надійшло повідомлення про пожежу та руйнації в ТРЦ Nikolsky, що в центрі міста Харкова. На четвертому та технічному поверхах, а також на покрівлі горіли конструктивні елементи та оздоблення. Площа пожежі склала близько 100 кв.м. О 03:00 пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих не було.

Загалом за добу рятувальники здійснили понад 30 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель. У Харкові рятувальники, волонтери та комунальники працювали над розчищенням завалів зруйнованих житлових будинків та адміністративних будівель.

Триває п’ятнадцята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Сили оборони України продовжують стримувати наступ ЗС РФ у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційного районів. Захищають українські міста Харків та Охтирку.