Бомбардування Охтирки. Окупанти поцілили у газогін – Живицький

Охтирку знову обстрілюють. Окупанти поцілили у газогін

Російські окупанти знову обстрілюють Сумщину

Російська авіація знову бомбила житлові квартали близько пів на першу ночі, 10 березня. Є інформація про потрапляння бомби в газогін. Про це у Telegram написав голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Також чиновник повідомив, що ворожа авіація близько 00:40 бомбила околиці Сум і село Битиця.

Нагадаємо, за два дні із Сум було евакуйовано близько 50 тис. людей.

Суми, Чернігів, Маріуполь і Харків є найгарячішими регіонами під час російсько-української війни.

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