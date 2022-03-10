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    Бомбардування Охтирки. Окупанти поцілили у газогін – Живицький

    Охтирку знову обстрілюють. Окупанти поцілили у газогін - Бомбардування Охтирки. Окупанти поцілили у газогін – Живицький
    Охтирку знову обстрілюють. Окупанти поцілили у газогін
    Фото: Facebook Дмитра Живицького

    Російські окупанти знову обстрілюють Сумщину

    Російська авіація знову бомбила житлові квартали близько пів на першу ночі, 10 березня. Є інформація про потрапляння бомби в газогін. Про це у Telegram написав голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

    Також чиновник повідомив, що ворожа авіація близько 00:40 бомбила околиці Сум і село Битиця.

    Нагадаємо, за два дні із Сум було евакуйовано близько 50 тис. людей.

    Суми, Чернігів, Маріуполь і Харків є найгарячішими регіонами під час російсько-української війни.

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    Теги: Суми бомбардування
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    Бомбардування Охтирки. Окупанти поцілили у газогін – Живицький