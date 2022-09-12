Окупанти з родинами поспіхом утікають із Луганщини

Рашисти вивозять награбоване у місцевих жителів майно та транспортні засоби і з Харківщини

Російські загарбники в окупованому Сватовому Луганської області налякалися наступу ЗСУ і в паніці зібрали речі та втекли. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ на ранок 12 вересня.

У ході відступу російські війська поспіхом збирають речі, евакуйовують сім'ї та тікають з позицій углиб тимчасово окупованих територій. «В Луганській області російські військові з родинами залишили місто Сватове, залишилися тільки військовослужбовці так званої «народної міліції» з числа місцевих жителів», –йдеться у зведенні.

Як зазначають в Генштабі, росіяни вивозять награбоване у місцевих жителів майно та транспортні засоби із населених пунктів Великий Бурлук та Дворічна у Харківській області.

Нагадаємо, триває 201-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог продовжує вогневе ураження наших позицій, веде повітряну розвідку та намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення.