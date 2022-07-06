Рашисти захопили два іноземні вантажні судна в Маріуполі – Reuters

Загарбники повідомили власників кораблів про те, що конфісковують їх у «державну власність»

Жодних компенсацій росіяни виплачувати не збираються

Російська окупаційна влада в Маріуполі захопила у місцевому порту два іноземні вантажні судна. Загарбники заявили власникам кораблів про те, що їхнє майно вилучається і переходить у «державну власність». Про це повідомляє агентство Reuters.

За інформацією джерела, російська окупаційна влада повідомила власників суден про «силове вилучення рухомої власності з примусовим переходом її у державну власність». Жодних компенсацій окупанти, очікувано, виплачувати не збираються.

«Сепаратисти, яких підтримує Росія, захопили два судна під іноземними прапорами у портовому місті Маріуполь на сході України. Це стало першим подібним злочином проти комерційного судноплавства», – говориться у статті.

В Reuters уточнюють, що одне із суден прибуло до порту Маріуполя 21 лютого і є власністю ліберійської компанії Smarta Shipping. Окупаційна влада міста майже місяць тримала у полоні 19 членів екіпажу, але згодом відпустила їх. Що стосується іншого вантажного корабля, то над ним майорів прапор Панами. Назва судна – Blue Star.

Нагадаємо, що Росія фактично тримає в полоні 84 морських судна, блокуючи українські порти. Тим часом Росія краде зерно і метал з Маріуполя: розкрито схему.

Також відомо, що окупанти намагаються знищити портову інфраструктуру на півдні України.

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