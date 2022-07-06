  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Рашисти захопили два іноземні вантажні судна в Маріуполі – Reuters
рус
    Події в Україні

    Рашисти захопили два іноземні вантажні судна в Маріуполі – Reuters

    Загарбники повідомили власників кораблів про те, що конфісковують їх у &laquo;державну власність&raquo; - Рашисти захопили два іноземні вантажні судна в Маріуполі – Reuters
    Загарбники повідомили власників кораблів про те, що конфісковують їх у «державну власність»
    фото з відкритих джерел

    Жодних компенсацій росіяни виплачувати не збираються

    Російська окупаційна влада в Маріуполі захопила у місцевому порту два іноземні вантажні судна. Загарбники заявили власникам кораблів про те, що їхнє майно вилучається і переходить у «державну власність». Про це повідомляє агентство Reuters.

    За інформацією джерела, російська окупаційна влада повідомила власників суден про «силове вилучення рухомої власності з примусовим переходом її у державну власність». Жодних компенсацій окупанти, очікувано, виплачувати не збираються.

    «Сепаратисти, яких підтримує Росія, захопили два судна під іноземними прапорами у портовому місті Маріуполь на сході України. Це стало першим подібним злочином проти комерційного судноплавства», – говориться у статті.

    В Reuters уточнюють, що одне із суден прибуло до порту Маріуполя 21 лютого і є власністю ліберійської компанії Smarta Shipping. Окупаційна влада міста майже місяць тримала у полоні 19 членів екіпажу, але згодом відпустила їх. Що стосується іншого вантажного корабля, то над ним майорів прапор Панами. Назва судна – Blue Star.

    Нагадаємо, що Росія фактично тримає в полоні 84 морських судна, блокуючи українські порти. Тим часом Росія краде зерно і метал з Маріуполя: розкрито схему.

    Також відомо, що окупанти намагаються знищити портову інфраструктуру на півдні України.

    Читайте також:
    Теги: Маріуполь росія окупанти війна прапор Україна майно влада окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рашисти захопили два іноземні вантажні судна в Маріуполі – Reuters