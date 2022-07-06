В Одесі лунають вибухи

Не виходьте з укриттів

На території України наразі оголошена повітряна тривога

Уночі 6 липня на всій території України була оголошена повітряна тривога. Незабаром після того, як пролунали сирени, мешканці Одеси повідомили про вибухи в місті.

Наразі офіційної інформації щодо ситуації немає.

Як відомо, уночі 6 липня, за кілька хвилин до третьої години, на всій території України пролунали сирени повітряної тривоги.

Спочатку про небезпеку оголосили на півдні та сході України, а за кілька хвилин – уже у всіх регіонах, крім тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, доки не оголошено про відбій тривоги, слід перебувати в укриттях.

Не забувайте, знімати на відео «прильоти», якщо такі є, заборонено. Не ставайте коригувальниками ворожого вогню!

Незабаром після опівночі 6 липня у Харкові лунали вибухи, мешканці кажуть про пожежу.

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