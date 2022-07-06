В Одесі лунають вибухи
На території України наразі оголошена повітряна тривога
Уночі 6 липня на всій території України була оголошена повітряна тривога. Незабаром після того, як пролунали сирени, мешканці Одеси повідомили про вибухи в місті.
Наразі офіційної інформації щодо ситуації немає.
Як відомо, уночі 6 липня, за кілька хвилин до третьої години, на всій території України пролунали сирени повітряної тривоги.
Спочатку про небезпеку оголосили на півдні та сході України, а за кілька хвилин – уже у всіх регіонах, крім тимчасово окупованих територій.
Нагадаємо, доки не оголошено про відбій тривоги, слід перебувати в укриттях.
Не забувайте, знімати на відео «прильоти», якщо такі є, заборонено. Не ставайте коригувальниками ворожого вогню!
Незабаром після опівночі 6 липня у Харкові лунали вибухи, мешканці кажуть про пожежу.
Надвечір 5 липня рашисти вчинили обстріл Хмельниччини: відомо, куди цілили окупанти (фото).
Також Повітряні сили розповіли про «урожай» за добу: збито 10 крилатих ракет.