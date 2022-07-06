  1. Головна
  2. Новини
  3. Окупанти намагаються знищити портову інфраструктуру на півдні України
рус
    Новини

    Окупанти намагаються знищити портову інфраструктуру на півдні України

    Розмінування акваторії для цивільного судноплавства без відповідних гарантій може призвести до висадки російських військ - Окупанти намагаються знищити портову інфраструктуру на півдні України
    Розмінування акваторії для цивільного судноплавства без відповідних гарантій може призвести до висадки російських військ
    фото з відкритих джерел

    Росія не має успіхів у спекуляціях на темі голоду і втрачає ресурси на півдні

    Російські війська намагаються знищити портову інфраструктуру на півдні України, не маючи успіхів у спекуляціях на темі голоду. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

    Зокрема, окупанти бомблять елеватори, сховища і склади для продовольства.

    У вівторок, 5 липня, росіяни обстріляли велику Костромку в Дніпропетровській області, були знищені сільськогосподарські склади.

    «Росіяни намагаються атакувати портову інфраструктуру, елеватори, сховища і склади, під виглядом знищення скупчення військової техніки, а ворожа пропаганда розганяє «зраду» про провокації із застосуванням отруйних речовин», – йдеться в повідомленні.

    Крім того, окупанти без успіху намагаються повернути втрачені на півдні позиції. Двічі атакували з повітря звільнену Іванівку і переправу через Інгулець.

    Водночас авіація ЗСУ завдала два удари по опорних пунктах ворога в районі Благодатного.

    Підрозділи ЗСУ при відпрацюванні вогневих завдань за добу знищили:

    • 18 окупантів,
    • дві самохідні артилерійські установки,
    • установку «Нона-С»,
    • зенітну установку 23-го калібру,
    • гаубицю «Мста-Б»,
    • броньовану техніку,
    • два склади боєприпасів.

    Україна не може вивозити зерно по Чорному морю, оскільки російський флот блокує українські порти. Сама Москва на офіційному рівні декларує, що нібито не заважає експорту і загрожує світу голодом із боку України.

    При цьому Київ побоюється, що розмінування акваторії для цивільного судноплавства без відповідних гарантій може призвести до висадки російських військ в Одесі.

    Нагадаємо, уночі стало відомо, що в Одесі лунають вибухи.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти Київ ЗСУ авіація пропаганда війна зерно розмінування Україна повітря окупація флот #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти намагаються знищити портову інфраструктуру на півдні України