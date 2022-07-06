Окупанти намагаються знищити портову інфраструктуру на півдні України

Розмінування акваторії для цивільного судноплавства без відповідних гарантій може призвести до висадки російських військ

Росія не має успіхів у спекуляціях на темі голоду і втрачає ресурси на півдні

Російські війська намагаються знищити портову інфраструктуру на півдні України, не маючи успіхів у спекуляціях на темі голоду. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

Зокрема, окупанти бомблять елеватори, сховища і склади для продовольства.

У вівторок, 5 липня, росіяни обстріляли велику Костромку в Дніпропетровській області, були знищені сільськогосподарські склади.

«Росіяни намагаються атакувати портову інфраструктуру, елеватори, сховища і склади, під виглядом знищення скупчення військової техніки, а ворожа пропаганда розганяє «зраду» про провокації із застосуванням отруйних речовин», – йдеться в повідомленні.

Крім того, окупанти без успіху намагаються повернути втрачені на півдні позиції. Двічі атакували з повітря звільнену Іванівку і переправу через Інгулець.

Водночас авіація ЗСУ завдала два удари по опорних пунктах ворога в районі Благодатного.

Підрозділи ЗСУ при відпрацюванні вогневих завдань за добу знищили:

18 окупантів,

дві самохідні артилерійські установки,

установку «Нона-С»,

зенітну установку 23-го калібру,

гаубицю «Мста-Б»,

броньовану техніку,

два склади боєприпасів.

Україна не може вивозити зерно по Чорному морю, оскільки російський флот блокує українські порти. Сама Москва на офіційному рівні декларує, що нібито не заважає експорту і загрожує світу голодом із боку України.

При цьому Київ побоюється, що розмінування акваторії для цивільного судноплавства без відповідних гарантій може призвести до висадки російських військ в Одесі.

Нагадаємо, уночі стало відомо, що в Одесі лунають вибухи.

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