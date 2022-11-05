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Російські окупанти заявили про обмеження руху на Кримському мосту

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Російські окупанти заявили про обмеження руху на Кримському мосту
Кримський міст досі не відремонтований після вибуху 8 жовтня
фото з відкритих джерел

Рух мостом обмежено на кілька днів

Міністерство транспорту Росії повідомило про можливе обмеження руху Керченським (Кримським) мостом з 7 до 10 листопада.

«З 7 до 10 листопада 2022 року можливі перерви руху автомобілів Кримським мостом через проведення технологічних робіт», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вибух із подальшою пожежею на Керченському мосту стався 8 жовтня.

Частково обвалилася одна з гілок автомобільної частини моста, а на залізничній частині загорівся поїзд з танками. За останніми даними, загинуло чотири людини.

Федеральна служба безпеки Росії прискорено провела розслідування вибуху на Кримському мосту і звинуватила Україну. Організатором теракту на Кримському мості через Керченську протоку начебто були Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО), його керівник Кирило Буданов, співробітники та агентура. У ході розслідування вже буцімто затримали п'ятьох громадян Росії, трьох громадян України та Вірменії, яких підозрюють у підготовці підриву мосту, заявили в ФСБ.

Президент України Володимир Зеленський заперечує причетність України до вибуху на мосту через Керченську протоку, яка з'єднує окупований Крим із материковою частиною РФ. Зеленський висловив припущення, що підрив моста міг стати результатом внутрішньої російської боротьби між військовими і ФСБ.

До слова, «Укрпошта» 4 листопада запустила продаж нової марки з Кримським мостом.

Теги: Крим росія окупанти міст

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