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Росія налагоджує постачання озброєння в обхід Кримського мосту, – розвідка Британії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія налагоджує постачання озброєння в обхід Кримського мосту, – розвідка Британії
фото з відкритих джерел

Рашисти збільшують інтенсивність постачання озброєння по суші через Маріуполь, щоб компенсувати проблему з Кримським мостом

Проблеми з матеріально-технічним забезпеченням, з якими стикаються російські сили на півдні України, ймовірно, загострилися після пошкодження Керченського мосту 8 жовтня 2022 року. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що ремонтні роботи тривають, і Керченський міст відкритий для руху. Проте біля переходу залишається велика черга вантажівок, які чекають.

«Російські сили, які діють на півдні України, ймовірно, збільшують потік матеріально-технічного постачання через Маріуполь, намагаючись компенсувати зменшення пропускної здатності Керченського мосту», – йдеться в повідомленні.

Розвідка зазначає, що для потреб окупаційного угруповання на півдні України скоріш за все росіяни збільшують інтенсивність постачання по суші через Маріуполь, щоб компенсувати проблему з Кримським мостом. цей маршрут стає для росіян все важливішим з огляду на те, що на Херсонському напрямку багато військ, а постачання через Крим ускладнилося.

«Місто Мелітополь є вузлом шляхів постачання та місцем основної присутності російської авіації», – додали в Британії.

Росія налагоджує постачання озброєння в обхід Кримського мосту, – розвідка Британії фото 1

Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Кримському мосту в Керченській протоці вибухнула вантажівка, через що частково обвалилася одна з гілок автомобільної частини моста, а на залізничній частині загорівся поїзд з танками. За останніми даними, загинуло чотири людини.

Федеральна служба безпеки Росії прискорено провела розслідування вибуху на Кримському мосту і звинуватила Україну. Організатором теракту на Кримському мості через Керченську протоку начебто були Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО), його керівник Кирило Буданов, співробітники та агентура. У ході розслідування вже буцімто затримали п'ятьох громадян Росії, трьох громадян України та Вірменії, яких підозрюють у підготовці підриву мосту, заявили в ФСБ.  

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Теги: Крим росія окупанти війна Велика Британія Україна

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