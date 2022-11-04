«Кримський міст на біс!» Укрпошта запустила продаж нової марки

Частина марок уже продані через передзамовлення

«Укрпошта» 4 листопада запустила продаж нової марки з Кримським мостом. Тираж складає 2,1 млн марок. Про це повідомила пресслужба поштового оператора.

«Полум’яний поштовий випуск «Кримський міст на біс!» вже доступний онлайн», – зазначається у повідомленні.

При замовленні діє обмеження: до 10 маркових аркушів, 10 художніх конвертів та 10 листівок у кошику.

Тираж марки 2,1 млн примірників, або 300 тис. маркових аркушів, з яких 80 тис. були продані через о передзамовлення.

Як відомо, «Укрпошта» напередодні анонсувала випуск нової марки «Кримський міст на біс». Генеральний директор компанії Ігор Смілянський нагадав, що 4 листопада буде вісім років, вісім місяців та вісім днів українського спротиву російській навалі. А ще 4 листопада державне свято на Росії – День Народного Единства.

«Ми, в Укрпошті, настільки доброзичливі, що робимо подарунки навіть нашим ворогам. А тому у п’ятницю, 4 листопада, Укрпошта випускає нову марку – «Кримський міст на біс!». І неважливо, хто насправді підірвав міст, нам вистачає самого факту», – зазначив Смілянський.

Марки можна придбати у відділеннях «Укрпошти», на її сайті, а також на маркетплейсах Prom, Kasta, Rozetka, eBay та Amazon.

Нагадаємо, у жовтні «Укрпошта» також випустила нову марку, присвячену руйнуванню Кримського мосту.

Як відомо, вибухи на Кримського мосту прогриміли 8 жовтня вранці.