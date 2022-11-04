Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

«Кримський міст на біс!» Укрпошта запустила продаж нової марки

Надія Клочко
glavcom.ua
«Кримський міст на біс!» Укрпошта запустила продаж нової марки
Стартував продаж марки «Кримський міст на біс!»
фото: Укрпошта

Частина марок уже продані через передзамовлення

«Укрпошта» 4 листопада запустила продаж нової марки з Кримським мостом. Тираж складає 2,1 млн марок. Про це повідомила пресслужба поштового оператора.

«Полум’яний поштовий випуск «Кримський міст на біс!» вже доступний онлайн», – зазначається у повідомленні.

При замовленні діє обмеження: до 10 маркових аркушів, 10 художніх конвертів та 10 листівок у кошику.

Тираж марки 2,1 млн примірників, або 300 тис. маркових аркушів, з яких 80 тис. були продані через о передзамовлення.

«Кримський міст на біс!» Укрпошта запустила продаж нової марки фото 1
«Кримський міст на біс!» Укрпошта запустила продаж нової марки фото 2

Як відомо, «Укрпошта» напередодні анонсувала випуск нової марки «Кримський міст на біс». Генеральний директор компанії Ігор Смілянський нагадав, що 4 листопада буде вісім років, вісім місяців та вісім днів українського спротиву російській навалі. А ще 4 листопада державне свято на Росії – День Народного Единства.

«Ми, в Укрпошті, настільки доброзичливі, що робимо подарунки навіть нашим ворогам. А тому у п’ятницю, 4 листопада, Укрпошта випускає нову марку – «Кримський міст на біс!». І неважливо, хто насправді підірвав міст, нам вистачає самого факту», – зазначив Смілянський. 

Марки можна придбати у відділеннях «Укрпошти», на її сайті, а також на маркетплейсах Prom, Kasta, Rozetka, eBay та Amazon.

Нагадаємо, у жовтні «Укрпошта» також випустила нову марку, присвячену руйнуванню Кримського мосту.

Як відомо, вибухи на Кримського мосту прогриміли 8 жовтня вранці

Читайте також: Марки як зброя. Історія українського поштового спротиву
Теги: Укрпошта Кримський міст

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Марка з Кримським мостом вийде тиражем 7 млн
Кримський міст – всьо. Укрпошта випускає нову марку (фото)
8 жовтня, 12:31
«Укрпошта» запускає нову марку з оптимістичним нагадуванням (фото)
«Укрпошта» запускає нову марку з оптимістичним нагадуванням (фото)
28 жовтня, 09:01
Тираж марки складає 300 тис. маркових аркушів або 2,1 млн марок
«Укрпошта» анонсувала нову марку, присвячену Кримському мосту
Вчора, 08:37

Бізнес

«Кримський міст на біс!» Укрпошта запустила продаж нової марки
«Кримський міст на біс!» Укрпошта запустила продаж нової марки
Мільйони зникли в офшорі. Фірма, яка робитиме реєстр олігархів, має скандальне минуле
Мільйони зникли в офшорі. Фірма, яка робитиме реєстр олігархів, має скандальне минуле
Як відбувається ремонт пошкодженої техніки: «Укроборонпром» розкрив деталі
Як відбувається ремонт пошкодженої техніки: «Укроборонпром» розкрив деталі
Продаж квартир за новими правилами: як змінилися податки із 1 листопада
Продаж квартир за новими правилами: як змінилися податки із 1 листопада
«Нафтогаз» назвав причину припинення газопостачання Трипільської ТЕС
«Нафтогаз» назвав причину припинення газопостачання Трипільської ТЕС
Українські банки почали перевіряти клієнтів за Реєстром держзрадників
Українські банки почали перевіряти клієнтів за Реєстром держзрадників

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
201K
Росія визнала: війна на Чорному морі добігла кінця
146K
«Мопеди» полетіли на захід України – актуальна карта повітряних тривог
75K
Головне за ніч: тривожна заява Залужного та відповідь України на білоруську агресію
45K
Путін на стадії втрати контролю: Данілов повідомив про кризу у Кремлі
44K
4 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
31K
Рашисти зіткнулися з новою проблемою під час війни в Україні – ISW

Новини

Проти армії та за Путіна – ЗМІ розкрили яка насправді ціна критики воєнкорів окупантів
Сьогодні, 08:40
Засоби ППО, станція розвідки окупантів: ЗСУ завдали потужних ударів по ворогу
Сьогодні, 07:18
Ворог наступає на трьох напрямках, ЗСУ відбили 12 атак – Генштаб
Вчора, 07:12
На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
1 листопада, 07:35
ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
31 жовтня, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
30 жовтня, 07:06

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту