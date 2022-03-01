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    Події в Україні

    Окупанти завдали ракетного удару по Бердянському порту

    Обстріл відбувся, коли в центрі міста перед будинком виконкому проходив мирний мітинг - Окупанти завдали ракетного удару по Бердянському порту
    Обстріл відбувся, коли в центрі міста перед будинком виконкому проходив мирний мітинг
    фото з відкритих джерел

    Вороги випустили дві ракети

    Російські війська завдали ракетних ударів по Бердянському морському торговельному порту. Про це у Facebook повідомив секретар Бердянської міськради Олександр Свідло.

    «Інфраструктура нашого міста вперше постраждала від ракетного удару. Об'єктом став Бердянський морський торговельний порт», – сказав він.

    Ракет було дві. Російські військові запустили їх тоді, коли в центрі міста перед будинком виконкому проходив мирний мітинг. Люди скандували, що росіянам не місце на українській землі. Деякі громадські діячі звинуватили Свідло та його команду у «здачі міста», тому що на мітинг вони не прийшли.

    «Я нагадую: для того, щоб сказати в обличчя озброєним людям, що Бердянськ – це Україна, і ми не будемо здавати наше місто, мені на мітинги ходити не потрібно. Я їм це сказав ще вчора і свою позицію не змінюю», – зазначив він.

    Нагадаємо, 28 лютого удень жителі Бердянська випровадили російських окупантів(відео). Перед тим, 27 лютого стало відомо, що в Бердянськ зайшла російська військова техніка.

    Пізніше з'ясувалось, що російські окупанти зайняли всі адміністративні будівлі міста.

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    Теги: окупанти обстріл військові Україна порт інфраструктура місто
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    Окупанти завдали ракетного удару по Бердянському порту