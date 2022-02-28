Росія за п’ять днів випустила по Україні 113 ракет

Від початку вторгнення до нас прилетіла понад сотня «Іскандерів» і «Калібрів»

Від початку війни Росія випустила по мирних містах і селах України 113 оперативно-тактичних ракет типу «Іскандер» і «Калібр». Про це повідомив у Facebook головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«Від початку відкритого вторгнення Росія випустила 113 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу «Іскандер» і «Калібр» по мирних містах і селах України», – йдеться у повідомленні.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що цей кривавий злочин путінського режиму «є кричущим порушенням норм Міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Гаазького трибуналу».

Нагадаємо, сьогодні окупанти здійснили авіаналіт на Бровари: є загиблий та поранені.

Також російські окупанти вдарили ракетами по Білій Церкві і Василькову.

Крім того, під час обстрілу Харкова зруйновано 87 будинків мирних жителів. Під час обстрілу дев’ять людей загинуло, 37 поранені.

Як стало відомо, НАТО не збирається закривати українське небо, – Столтенберг.

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