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    Події в Україні

    Росія за п’ять днів випустила по Україні 113 ракет

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    Окупанти розстрілюють житлові квартали та мирних українців - Росія за п’ять днів випустила по Україні 113 ракет
    Окупанти розстрілюють житлові квартали та мирних українців
    фото з відкритих джерел

    Від початку вторгнення до нас прилетіла понад сотня «Іскандерів» і «Калібрів»

    Від початку війни Росія випустила по мирних містах і селах України 113 оперативно-тактичних ракет типу «Іскандер» і «Калібр». Про це повідомив у Facebook головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

    «Від початку відкритого вторгнення Росія випустила 113 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу «Іскандер» і «Калібр» по мирних містах і селах України», – йдеться у повідомленні.

    Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що цей кривавий злочин путінського режиму «є кричущим порушенням норм Міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Гаазького трибуналу».

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    Нагадаємо, сьогодні окупанти здійснили авіаналіт на Бровари: є загиблий та поранені.

    Також російські окупанти вдарили ракетами по Білій Церкві і Василькову.

    Крім того, під час обстрілу Харкова зруйновано 87 будинків мирних жителів. Під час обстрілу дев’ять людей загинуло, 37 поранені.

    Як стало відомо, НАТО не збирається закривати українське небо, – Столтенберг.

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    Теги: Росія окупанти ЗСУ розслідування злочин
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    Росія за п’ять днів випустила по Україні 113 ракет