Пересування сил не означає, що вони вирушають до України – Мінськ

Міноборони Білорусі заперечує участь військових у «спецоперації» в Україні

Білоруські військові не беруть участь у бойових діях за межами країни. Про це повідомило Міноборони Білорусі у вівторок, 28 лютого.

«Білоруські військовослужбовці виконують завдання відповідно до плану підготовки Збройних сил за призначенням у 2021/2022 навчальному році лише в межах кордонів Республіки Білорусь та участі у спеціальній військовій операції на території України не беруть», – йдеться у повідомленні.

У Мінську зазначили, що можливе пересування білоруських сил не означає, що вони вирушають до України.

«Ми вже неодноразово заявляли, що частина сил та засобів військового відомства виконують завдання щодо посилення охорони ділянок державного кордону Республіки Білорусь, у тому числі на її південному напрямку», – зазначили у військовому відомстві.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив, що противник планує долучити найбільш підготовлені військові частини Республіки Білорусь, що завершують зосередження уздовж Державного кордону України.

Також окупанти обстрілюють мирних мешканців, а з Білорусі війська рухаються до Волині.

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