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    Події в Україні

    Гуманітарна трагедія в українських містах: де найскладніша ситуація

    Волноваха, Сартана й Таланівка зараз перебувають в активній зоні бойових дій - Гуманітарна трагедія в українських містах: де найскладніша ситуація

    Волноваха, Сартана й Таланівка зараз перебувають в активній зоні бойових дій

    фото: facebook.com/sergey.gaidai.loga

    У МВС розповіли, що росіяни відмовляються від залучення «Червоного хреста»

    Після нападу Росії на Україну через дії країни-агресорки в містах нашої держави виникла гуманітарна трагедія. Про це заявив голова МВС Денис Монастирський в ефірі «1+1».

    «На жаль, зараз маємо гуманітарну трагедію в українських містах. Це Волноваха, Сартана, Таланівка – це населені пункти, які зараз перебувають в активній зоні бойових дій. Більшість із цих населених пунктів зруйновані. Ми з ДСНС вже кілька днів намагаємося організувати коридор, щоб евакуювати звідти людей, які нині не мають там ані світла, ані тепла в будинках. Переконаний, що нам вдасться залучити «Червоний хрест», але і від цієї організації відмовляються росіяни, наче відрізавши себе від всього цивілізованого світу», – сказав Монастирський.

    За його словами, така ж ситуація і в Бучі, Київської області.

    «Там також намагаємося надавати допомогу, але час від часу відновлюються бойові дії. Це один із напрямків нападу на Київ. У столиці утворено понад 100 мобільних груп, які патрулюють місто, відловлюють ДРГ, передають це все каналами зв'язку до СБУ, поліції, розвідникам і надалі триває відповідна робота», – підсумував він.

    Нагадаємо, станом на вечір 28 лютого окупанти обстрілюють мирних мешканців, а з Білорусі війська рухаються до Волині.

    Також під час обстрілу Харкова зруйновано 87 будинків мирних жителів.

    Крім того, стався авіаналіт на Бровари: є загиблий та поранені.

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    Теги: трагедія МВС СБУ Київ ДСНС червоний хрест робота місто Денис Монастирський
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    Гуманітарна трагедія в українських містах: де найскладніша ситуація