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    Події в Україні

    Російське вторгнення: біля Києва ситуація напружена, однак вороги не мають успіху на жодному напрямку

    Оперативна інформація станом на північ - Російське вторгнення: біля Києва ситуація напружена, однак вороги не мають успіху на жодному напрямку
    Оперативна інформація станом на північ
    фото: Генштаб

    Військові Республіки Білорусь завершують зосередження уздовж кордону України

    Незважаючи на те, що противник втрачає наступальний потенціал, він продовжує наносити вогневе ураження по військових та цивільних об’єктах і продовжує вести розвідку літаками, зокрема, із використанням повітряного простору Республіки Білорусь. Про це інформує Генштаб ЗСУ у зведенні станом на північ.

    «Враховуючи, що противник не полишає прагнень щодо досягнення своєї мети, а власний наступальний потенціал майже вичерпано, планує долучити найбільш підготовлені військові частини Республіки Білорусь, що завершують зосередження уздовж Державного кордону України.

    Ситуація навколо Києва залишається напруженою. На Поліссі противник продовжує спроби відновити наступ у напрямку столиці», – йдеться в повідомленні.

    Російські окупаційні війська застосовують тактику знищення інфраструктури та нанесення ракетно-бомбових ударів по населених пунктах, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права.

    В акваторії Чорного моря, в зв’язку з несприятливими погодними умовами, проведення морської десантної операції у найближчу добу є малоймовірним. Більша частина корабельного угруповання Чорноморського флоту перебуває у пунктах базування.

    На всіх напрямках підрозділи ЗС України за підтримки артилерії та БПЛА «Bayraktar ТВ2» утримують визначені рубежі.

    Противник не досяг успіху на жодному з напрямків.

    Нагадаємо, Київ – ключова мета окупантів: президент про ворожі плани (відео).

    Також окупанти обстрілюють мирних мешканців, а з Білорусі війська рухаються до Волині.

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    Теги: Білорусь ЗСУ Генштаб військові
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    Російське вторгнення: біля Києва ситуація напружена, однак вороги не мають успіху на жодному напрямку