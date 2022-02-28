Жителі Бердянська випровадили російських окупантів (відео)

Місцеві виказують побоювання: окупанти можуть вирушили підсилювати атаку на Маріуполь

Окупований російськими загарбниками Бердянськ покидають російські війська. Така інформація зараз надходить від місцевих жителів. Вони сміливо вийшли на центральну площу міста, аби мирно протидіяти захопленню міста чужинцями.

Як видно з відео, люди перед ворожими танками та іншою військовою технікою кричали «Смерть ворогам!», «Путін х...йло!», «Русский корабль, иди нах...й» і «Банду геть!».

Станом на 17 годину російські військовики, які до цього часу захопили усі адміністративні будівлі, почали вантажитись і від’їхали. Проте місцеві виказують побоювання, що окупанти вирушили підсилювати атаку на Маріуполь, начебто цієї ночі вони готують штурм.

Нагадаємо, в окупованому Бердянську родині священника Православної церкви України Олега Ніколаєва погрожують убивством. Священник розповів, що йому та його дружині постійно надходять смс-повідомлення від колаборантів, які очолювали в Бердянську проросійські рухи. Журналісти просять всі міжнародні організації стежити за ситуацією, а українських партизанів – спробувати його евакуювати.

27 лютого стало відомо, що в Бердянськ зайшла російська військова техніка.

Пізніше з'ясувалось, що російські окупанти зайняли всі адміністративні будівлі міста.