Київ – ключова мета окупантів: президент про ворожі плани (відео)

28 лютого столицю та інші міста України продовжували обстрілювати ракетами

Президент Володимир Зеленський увечері 28 лютого вкотре звернувся до українців та світової спільноти.

Він повідомив, що для ворога Київ – ключова мета. Вони хочуть зламати нашу національну державність. Тому столиця постійно під загрозою.

«Тільки за сьогодні (28 лютого – ред.) здійснені вже три ракетно-бомбові удари. Під прицілом ТЕЦ-6. Вони хочуть вивести з ладу електростанцію та залишити наше місто без світла. Ми їм не дали зламати оборону столиці. І вони засилають до нас диверсантів. Постійно. Сотнями. Всіх, усіх їх знешкоджуємо», – розповів глава держави.

Також був утворений цілодобовий координаційний штаб, який збирає всі запити від обласних адміністрацій щодо нестачі найнеобхіднішого. Продукти, ліки, пальне, обладнання. Штаб напряму знаходить постачальників, які можуть швидко та якісно закривати такі потреби. Це відновлення ланцюжків постачання, перебитих війною.

«Сьогодні (28 лютого – ред.) за ініціативою російської сторони відбувся перший раунд переговорів між Україною та Росією. Ці переговори відбувалися на тлі бомбардування та обстрілів нашої території, наших міст. Було видно синхронізацію обстрілів із переговорним процесом. Я вважаю, що таким нехитрим способом Росія намагається тиснути. Не втрачайте часу. Тактику таку ми не сприймаємо», – заявив президент.

Нагадаємо, президент також наголосив, що ворог свідомо знищує мирних людей. Володимир Зеленський наголосив, що треба розглядати повне закриття неба для російських ракет, літаків, гвинтокрилів. За п'ять днів вторгнення по Україні завдали вже 56 ракетних ударів. Було випущено 113 крилатих ракет.

Також Зеленський повідомив, що підписав указ про присвоєння звання Героя України дванадцяти нашим захисникам.

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