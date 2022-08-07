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Рашисти обстріляли Донеччину з авіації та «Ураганів»: є загиблі (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рашисти обстріляли Донеччину з авіації та «Ураганів»: є загиблі (фото)
Наслідки рашистської атаки на Донеччину
Нацполіція

Зруйновано та пошкоджено 22 цивільних об’єкти

Російські загарбники протягом минулої доби на Донеччині атакували 16 населених пунктів. Загалом ворог завдав 30 ударів. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Окупанти обстріляли міста Бахмут, Авдіївка, Залізне, Краматорськ, Курахове, Красногорівка, Соледар, смт Південне, Нью-Йорк, села Первомайське, Новоселівка, Очеретине, Сонцівка, Георгіївка, Максимільянівка, Карлівка», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рашисти застосували проти мирного населення всі види зброї від танків до некерованих авіаційних ракет. Терористи били по Донеччині авіацією, ракетами, артилерією, «Ураганами» та «Градами». Є загиблі та поранені. Зруйновано та пошкоджено 22 цивільних об’єкти – 13 житлових будинків, школу, пішохідний міст, цех металоконструкцій, склад з насінням, коксохімічний завод тощо.

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Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, триває 165-а доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Літаками штурмової авіації окупанти завдали авіаудару біля Спірного. Ворог намагався провести наступ в районі Верхньокам’янського, успіху не мав, відійшов.

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Теги: росія Україна війна в Україні війна Донеччина окупанти

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