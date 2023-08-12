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Окупанти змінили терміни відновлення Чонгарського мосту

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти змінили терміни відновлення Чонгарського мосту
Чонгарський міст у результаті ударів отримав величезні пробоїни
фото з відкритих джерел

Гауляйтер Сальдо звітує, що ремонт доріг і мостів іде «ударними темпами»

Окупаційна влада заявила про збільшення терміну відновлення Чонгарського мосту. Тепер це «один-два місяці». Про це повідомив гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо в ефірі одного з російських телеканалів.

«Ударними темпами йде ремонт доріг та мостового господарства, що з’єднують Херсонську область із Республікою Крим. Відновлення Чонгарського мосту триватиме один-два місяці», – зазначив він.

Раніше окупанти обіцяли відремонтувати міст за 7-10 днів.

29 липня українські військові завдали удару по мосту в Чонгарі, який сполучає материкову територію України з окупованим Кримом. За даними ЗСУ, наші оборонці порушили логістичні шляхи окупантів.

6 серпня на Чонгарському мосту знову пролунав сильний вибух. Окупанти повідомили про три пробоїни, які утворилися внаслідок удару.

Також 6 серпня внаслідок ракетного удару було пошкоджено міст через протоку, яка зʼєднує окуповані Генічеськ та Арабатську стрілку. Це один із шляхів, який сполучає Крим із материковою частиною України

Українська розвідка стверджує, що після уражень українськими військовими певних об’єктів у Криму (на кшталт Чонгарського мосту) логістика для росіян ускладнюється, і надалі можна буде почути й інші позитивні новини, адже українські військові не перестануть руйнувати логістичні шляхи окупантів.

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Теги: Крим Херсонщина окупанти війна міст

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