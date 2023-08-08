«Почуємо не тільки про Чонгарський міст». Розвідка повідомила хороші новини

Українські військові не перестануть руйнувати логістичні шляхи окупантів

Після уражень українськими військовими певних об’єктів у Криму на кшталт Чонгарського мосту логістика для росіян ускладнюється, і надалі можна буде почути й інші позитивні новини. Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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«Логістика для них (росіян – «Главком») ускладнюється. І з іншого боку, якщо в умовному (тому чи іншому – «Главком») мості - вісім дірок, то можна зупинити що завгодно (потік цивільного транспорту – «Главком»). Але щоб швидко і ефективно збільшити потік машин для постачання і забезпечення власного військового контингенту, то необхідно шукати об’їзні шляхи, які, у свою чергу, так само вже контролюються українськими Силами безпеки і оборони. І це означає, що далі буде. Тобто, не тільки про ці мости ми почуємо вочевидь», – заявив Юсов.

За словами Юсова, із початку війни з Україною Крим використовувався росіянами як серйозний логістичний центр і хаб для перекидання та постачання живої сили і техніки, сил і засобів для поповнення окупаційного корпусу на тимчасово окупованих територіях, зокрема, українського півдня.

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«А щодо насиченості протиповітряної і протиракетної оборони у Криму, то (там – «Главком») концентрація одна з найвищих із тих, що собі може дозволити взагалі сучасна РФ. І після останніх подій виявляється, що вони не можуть ні контролювати, ні захистити низку своїх військових об’єктів», - сказав Юсов.

Представник ГУР зазначив, що будь-яка проблема росіян із шляхопроводом, мостом, залізницею, будь-яке вповільнення руху, зокрема, автошляхами, затримка постачання боєприпасів і кадрових резервів – це те, що допомагає українським оборонцям продовжувати звільняти нашу землю.

Нагадаємо, що 17 липня після вибуху впав проліт Кримського мосту.

29 липня українські військові завдали удару по мосту в Чонгарі, який сполучає материкову територію України з окупованим Кримом. За даними ЗСУ, наші оборонці порушили логістичні шляхи окупантів.