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«Почуємо не тільки про Чонгарський міст». Розвідка повідомила хороші новини

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Почуємо не тільки про Чонгарський міст». Розвідка повідомила хороші новини
Українські сили оборони контролюють об'їзні шляхи росіян
фото з відкритих джерел

Українські військові не перестануть руйнувати логістичні шляхи окупантів

Після уражень українськими військовими певних об’єктів у Криму на кшталт Чонгарського мосту логістика для росіян ускладнюється, і надалі можна буде почути й інші позитивні новини. Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

«Логістика для них (росіян – «Главком») ускладнюється. І з іншого боку, якщо в умовному (тому чи іншому – «Главком») мості - вісім дірок, то можна зупинити що завгодно (потік цивільного транспорту – «Главком»). Але щоб швидко і ефективно збільшити потік машин для постачання і забезпечення власного військового контингенту, то необхідно шукати об’їзні шляхи, які, у свою чергу, так само вже контролюються українськими Силами безпеки і оборони. І це означає, що далі буде. Тобто, не тільки про ці мости ми почуємо вочевидь», – заявив Юсов.

За словами Юсова, із початку війни з Україною Крим використовувався росіянами як серйозний логістичний центр і хаб для перекидання та постачання живої сили і техніки, сил і засобів для поповнення окупаційного корпусу на тимчасово окупованих територіях, зокрема, українського півдня.

«А щодо насиченості протиповітряної і протиракетної оборони у Криму, то (там – «Главком») концентрація одна з найвищих із тих, що собі може дозволити взагалі сучасна РФ. І після останніх подій виявляється, що вони не можуть ні контролювати, ні захистити низку своїх військових об’єктів», - сказав Юсов.

Представник ГУР зазначив, що будь-яка проблема росіян із шляхопроводом, мостом, залізницею, будь-яке вповільнення руху, зокрема, автошляхами, затримка постачання боєприпасів і кадрових резервів – це те, що допомагає українським оборонцям продовжувати звільняти нашу землю.

Нагадаємо, що 17 липня після вибуху впав проліт Кримського мосту.

29 липня українські військові завдали удару по мосту в Чонгарі, який сполучає материкову територію України з окупованим Кримом. За даними ЗСУ, наші оборонці порушили логістичні шляхи окупантів.

Теги: Крим міст деокупація

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