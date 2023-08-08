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Розвідка анонсувала нові сюрпризи для окупантів у Криму

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Розвідка анонсувала нові сюрпризи для окупантів у Криму
Окупанти використовували Крим як головний логістичний хаб
фото: УНІАН

У Криму сконцентрована одна з найбільших кількостей засобів ППО, які взагалі може собі дозволити Росія, однак це не допомагає

Останнім часом удари по окупованому Криму почастішали. Тепер росіяни мають значні проблеми із забезпеченням військових на південних напрямках. Про це повідомив речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Юсов зазначив, що на самому півострові настрій у росіян теж «не туристичний». Окупанти використовували Крим як головний логістичний хаб, проте через останні події це стає дедалі ризикованіше.

Крім того зазначається, що у Криму сконцентрована одна з найбільших кількостей засобів ППО, які взагалі може собі дозволити Росія, однак це не допомагає.

«Будь-яка проблема зі шляхопроводом, з мостом, з залізницею, вповільнення руху, затримка постачання БК, кадрових резервів – це те, що допомагає нашим військовим звільняти українську землю», – сказав Юсов.

Усунути наслідки ударів та відновити повноцінний рух пошкодженими мостами не так просто.

«Якщо у тебе в умовному мості вісім дірок, ти можеш зупинити що завгодно, але для того, щоб швидко й ефективно збільшити потік транспорту для забезпечення та постачання військового контингенту, ти змушений шукати обхідні шляхи, які теж контролюються українськими Силами Оборони», – пояснив він.

Речник розвідки додав, що це означає, що «далі буде».

«Те, що кілька місяців ми «бавовну» в Криму спостерігали раз на декілька тижнів, то сьогодні такі добрі новини з'являються все частіше», – каже представник ГУР.

За словами Юсова, росіяни в Криму розуміють, що для них там немає жодного безпечного місця, де вони могли б заховатися. Це суттєво впливає на настрої особового складу.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня у районі Керченського мосту було чутно вибухи. Одним з дронів у районі Керчі пошкоджений російський танкер-хімовоз SIG, який прийшов із Туреччини. 

Цей танкер раніше доставляв авіаційне паливо з Криму до Сирії, за що і був під санкціями США.

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Теги: Крим росія окупанти ЗСУ

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