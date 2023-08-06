Удар по Чонгарському мосту: з’явилися фото пошкоджень

Поряд із мостом перебито газопровід

Чонгарський міст пошкоджено через обстріли ракетами Storm Shadow. Таку заяву зробив Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо.

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Також він підтвердив атаку на міст через Тонку протоку, що з'єднує місто Генічеськ з Арабатською стрілкою. Але водночас запевнив, що «важного воєнного значєнія мост нє імєєт».

Поряд із мостом перебито газопровід.

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Сальдо стверджує, що всього на тимчасово окуповану частину Херсонщини прилетіло 12 ракет. З них російська ППО ніби збила 9.

Раніше повідомлялося, що у районі Чонгара й Геніченська Херсонської області лунають потужні вибухи, Чонгарський міст перекрито. Також було зафіксовано приліт по мосту через протоку Тонка, яка з'єднує Генічеськ з Арабатською стрілкою.

Нагадаємо, що 29 липня українські військові завдали удару по мосту в Чонгарі, який сполучає материкову територію України з окупованим Кримом. За даними ЗСУ, наші оборонці порушили логістичні шляхи окупантів.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 22 червня в окупованому Криму також було підірвано Чонгарський міст. Російські пропагандисти показали наслідки удару по: бідкаються, що снаряд пройшов крізь міст та зруйнував дорожнє полотно.