Удар по Генічеському мосту: ЗСУ пошкодили ще один шлях із Криму на Херсонщину

Генічеський міст деякий час не зможе приймати військові колони з Криму

Пошкоджено міст через протоку Тонка, що з'єднує Генічеськ з Арабатською стрілкою

У неділю, 6 серпня, внаслідок ракетного удару було пошкоджено міст через протоку, яка зʼєднує окуповані Генічеськ та Арабатську стрілку. Це один із шляхів, який сполучає Крим із материковою частиною України.

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Головний колаборант окупованої Херсонщини, зрадник Володимир Сальдо повідомив, що ЗСУ випустили по мосту 12 ракет, дев’ять із яких були збиті. За його даними, нібито також пошкоджений газопровід та поранений один місцевий житель.

Полковник ЗСУ Віктор Назаров підтвердив, влучання по мосту через протоку Тонка, що з'єднує Генічеськ з Арабатською стрілкою і опублікував відповідні фото.

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За його словами, головна мета – перерізати автомобільне за залізничне сполучення із Кримом.

Український журналіст Денис Казанський також опублікував фото з Генічеського мосту і зазначив, що міст деякий час не зможе приймати військові колони з Криму.

Нагадаємо, 6 серпня на Чонгарському мосту, що також з'єднує Крим з материковою частиною України, пролунав сильний вибух. Окупанти повідомили про три пробоїни, які утворилися внаслідок удару.

Раніше повідомлялося, що у районі Чонгара й Геніченська Херсонської області лунають потужні вибухи, Чонгарський міст перекрито. Також було зафіксовано приліт по мосту через протоку Тонка, яка з'єднує Генічеськ з Арабатською стрілкою.

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29 липня українські військові завдали удару по мосту в Чонгарі, який сполучає материкову територію України з окупованим Кримом. За даними ЗСУ, наші оборонці порушили логістичні шляхи окупантів.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 22 червня в окупованому Криму також було підірвано Чонгарський міст. Російські пропагандисти показали наслідки удару по: бідкаються, що снаряд пройшов крізь міст та зруйнував дорожнє полотно.