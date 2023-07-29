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ЗСУ повідомили про успішну атаку на Чонгарський міст

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ повідомили про успішну атаку на Чонгарський міст
ЗСУ вдарили по Чонгарському мосту на адмінкордоні з Кримом
фото з відкритих джерел

Подробиць атаки військові не розголошують

Сьогодні, 29 липня, українські військові завдали ще одного удару по мосту в Чонгарі, який сполучає материкову територію України з окупованим Кримом. Про це повідомляє пресслужба Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.

«Сили оборони успішно завдали удару по Чонгарському мосту вранці 29 травня», – йдеться у повідомленні.

Подробиць атаки військові не розголошують, також  не повідомляють про її наслідків.ї

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 22 червня в окупованому Криму підірвали Чонгарський міст. Російські пропагандисти також показали наслідки удару по Чонгарському мосту: бідкаються, що снаряд пройшов крізь міст та зруйнував дорожнє полотно.

Внаслідок атаки посередині моста утворилася наскрізна вирва. Пошкоджено відбійники. Незрозуміло, чи придатний міст для пересування транспортних засобів, проте місцеві мешканці повідомляють, що рух транспорту на мосту зупинено.

Триває 521-ша доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби ворог завдав п’ять ракетних, 19 авіаційних ударів та здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.

Теги: військові війна Крим ЗСУ

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