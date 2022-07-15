  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Окупанти знову обстріляли Сумщину з мінометів
рус
    Події в Україні

    Окупанти знову обстріляли Сумщину з мінометів

    Вороги били по двох громадах області - Окупанти знову обстріляли Сумщину з мінометів
    Вороги били по двох громадах області
    фото з відкритих джерел

    Протягом ранку зафіксовано понад 20 «прильотів»

    Ворог не припиняє атаки на прикордоння північних областей України. Російські окупанти вранці 15 липня знову обстріляли дві громади Сумської області. Як повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, водночас ніч проти 15 липня у регіоні була тихою, хоч і тривожною.

    «Ранок розпочався із понад 20 мінометних прильотів. Із них: по Шалигінській громаді після сьомої ранку – п'ять. По Есманьській громаді о пів на восьму – шість обстрілів. Знову по Шалигінській громаді о пів на дев'яту було ще 10 прильотів», – написав він.

    Очільник ОВА додав, що жертв та руйнувань немає.

    Нагадаємо, Сумщина щодня зазнає ударів від ворона. Рашисти ведуть вогонь з території РФ.

    Як відомо, напередодні за добу росіяни обстріляли вісім громад Сумщини.

    Раніше окупанти обстріляли чотири громади на Сумщині: названо наслідки.

    Крім цього, 13 липня вороги обстрілювали Сумщину з мінометів та реактивних систем залпового вогню (фото). Тоді ж рашисти обстріляли чотири громади Сумщини: виникла пожежа.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Сумщина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти знову обстріляли Сумщину з мінометів