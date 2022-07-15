Окупанти знову обстріляли Сумщину з мінометів

Протягом ранку зафіксовано понад 20 «прильотів»

Ворог не припиняє атаки на прикордоння північних областей України. Російські окупанти вранці 15 липня знову обстріляли дві громади Сумської області. Як повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, водночас ніч проти 15 липня у регіоні була тихою, хоч і тривожною.

«Ранок розпочався із понад 20 мінометних прильотів. Із них: по Шалигінській громаді після сьомої ранку – п'ять. По Есманьській громаді о пів на восьму – шість обстрілів. Знову по Шалигінській громаді о пів на дев'яту було ще 10 прильотів», – написав він.

Очільник ОВА додав, що жертв та руйнувань немає.

Нагадаємо, Сумщина щодня зазнає ударів від ворона. Рашисти ведуть вогонь з території РФ.

Як відомо, напередодні за добу росіяни обстріляли вісім громад Сумщини.

Раніше окупанти обстріляли чотири громади на Сумщині: названо наслідки.

Крім цього, 13 липня вороги обстрілювали Сумщину з мінометів та реактивних систем залпового вогню (фото). Тоді ж рашисти обстріляли чотири громади Сумщини: виникла пожежа.

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