ЗСУ розгромили три склади ворожої техніки. Арестович назвав локації

Наші бійці розправляються зі складами боєприпасів ворога

Радник Банкової обіцяє продовження «санітарної обробки»

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович уранці 15 липня повідомив, що ЗСУ вразили склади ворожої техніки та боєприпасів на трьох локаціях.

У Дар'ївці Херсонської області відбулося повторне ураження накопичення військової техніки.

У Новій Маячці Херсонської області знищено техніку противника, в тім числі – командно-штабні машини.

«Кадіївка (колишній Стаханов), Луганська область. Поразка складу боєприпасів, детонація протягом двох годин після влучення. Санітарна обробка території продовжується», – написав Арестович.

Нагадаємо, напередодні ЗСУ знищили артилерію та склад боєприпасів окупантів на Харківщині.

Також повідомлялося, що на Луганщині горить черговий склад боєприпасів рашистів (відео).

Також біля Херсона горів склад боєприпасів окупантів (фото). Кілька днів тому ЗСУ знищили ще один склад зброї окупантів під Херсоном.

Тоді ж за добу українські воїни знищили шість складів з боєприпасами окупантів.

Нагадаємо, у Новій Каховці знову вибухнув склад боєприпасів окупантів (відео). А ще ЗСУ вразили ворожі склади боєприпасів в окупованому Токмаку (фото, відео).

Крім того, рашисти «втратили» склад боєприпасів в окупованому Луганську, – Гайдай.

Як відомо, ЗСУ за тиждень значно «скоротили» склади боєприпасів ворога: названа цифра знищених.

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