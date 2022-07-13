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  4. Рашисти обстріляли чотири громади Сумщини: виникла пожежа
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    Події в Україні

    Рашисти обстріляли чотири громади Сумщини: виникла пожежа

    Вороги били з мінометів<br /><br /> - Рашисти обстріляли чотири громади Сумщини: виникла пожежа
    Вороги били з мінометів

    фото: t.me/Zhyvytskyy

    У Білопільській громаді зафіксовано за день близько 20 прильотів мін

    Окупанти протягом дня обстріляли чотири громади Сумської області. В результаті пошкоджено житловий будинок, в одній з будівель виникла пожежа. Про це повідомив в Telegram голова Сумської ОВК Дмитро Живицький.

    У Шалигінській громаді з десятої ранку почався мінометний обстріл, зафіксовано 14 пострілів, після обіду – ще чотири мінометних «приходи».

    У Білопільській громаді зафіксовано за день близько 20 прильотів мін.

    Окупанти також обстріляли Зноб-Новгородську громаду зі ствольної артилерії, всього було 13 прильотів.

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    Рашисти обстріляли чотири громади Сумщини: виникла пожежа
    Рашисти обстріляли чотири громади Сумщини: виникла пожежа
    Рашисти обстріляли чотири громади Сумщини: виникла пожежа
    Рашисти обстріляли чотири громади Сумщини: виникла пожежа
    Рашисти обстріляли чотири громади Сумщини: виникла пожежа
    Рашисти обстріляли чотири громади Сумщини: виникла пожежа
    Рашисти обстріляли чотири громади Сумщини: виникла пожежа
    Рашисти обстріляли чотири громади Сумщини: виникла пожежа
    Рашисти обстріляли чотири громади Сумщини: виникла пожежа
    фото: t.me/Zhyvytskyy

    По Краснопільській громаді о шостій вечора російські війська випустили два залпи з реактивних систем залпового вогню, а також п'ять мін.

    За попередньою інформацією, люди не постраждали.

    Напередодні ворог запустив по Сумщині 14 ракет: троє поранених. Три громади області були під вогнем окупантів.

    Перед цим, 8 липня, ворог гатив по Сумщині: за день – 18 обстрілів, постраждав фермер. Окупанти застосовували ракети, міномети, самохідні артилерійські установки.

    Раніше затишшя було в області 7 липня. Тоді зафіксували лише один обстріл за день. Вороги завдали удару по прикордонному населеному пункту.

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    Теги: пожежа росія окупанти ЗСУ війна обстріл Сумщина Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти обстріляли чотири громади Сумщини: виникла пожежа