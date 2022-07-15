Удар по Миколаєву: Кім опублікував відео вибуху університету

Зранку у місті прогриміло 10 вибухів

Зранку під час повітряної тривоги у Миколаєві пролунали більше ніж 10 потужних вибухів. Згодом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім опублікував відео вибуху одного з університетів в Миколаєві.

«Сьогодні Росія-терорист атакувала два найбільші університети Миколаєва. Щонайменше 10 ракет. Тепер вони атакують нашу освіту. Я прошу університети всіх демократичних країн стверджувати, що Росія є тим, ким вона є насправді – терористом», – зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, вчора зранку Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. За попередньою інформацією по обласному центру випущено дев'ять ракет з зенітно-ракетної системи С-300.

До слова, триває 142-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ у напрямку Слов’янська, Сіверська та провели невдалі штурмові дії на Бахмутському напрямку.

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