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  4. Удар по Миколаєву: Кім опублікував відео вибуху університету
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    Події в Україні

    Удар по Миколаєву: Кім опублікував відео вибуху університету

    Наслідки ворожої атаки на Миколаїв - Удар по Миколаєву: Кім опублікував відео вибуху університету
    Наслідки ворожої атаки на Миколаїв
    скрін з відео

    Зранку у місті прогриміло 10 вибухів

    Зранку під час повітряної тривоги у Миколаєві пролунали більше ніж 10 потужних вибухів. Згодом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім опублікував відео вибуху одного з університетів в Миколаєві.

    «Сьогодні Росія-терорист атакувала два найбільші університети Миколаєва. Щонайменше 10 ракет. Тепер вони атакують нашу освіту. Я прошу університети всіх демократичних країн стверджувати, що Росія є тим, ким вона є насправді – терористом», – зазначив голова ОВА.

    Нагадаємо, вчора зранку Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. За попередньою інформацією по обласному центру випущено дев'ять ракет з зенітно-ракетної системи С-300.

    До слова, триває 142-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ у напрямку Слов’янська, Сіверська та провели невдалі штурмові дії на Бахмутському напрямку.

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    Теги: росія окупанти війна Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    Удар по Миколаєву: Кім опублікував відео вибуху університету