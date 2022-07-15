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    Події в Україні

    Британська розвідка назвала наступні цілі окупантів

    Рашисти наступають у напрямку Сіверська - Британська розвідка назвала наступні цілі окупантів
    Рашисти наступають у напрямку Сіверська
    фото ілюстративне

    Скоріш за все наступною ціллю буде Бахмут

    Найближчими цілями російських загарбників будуть Сіверськ та Бахмут. Про це повідомляє британське Міністерство оборони.

    Росія заявляє, що вже вийшла на околиці Сіверська. У розвідці зазначають, що це не підтверджено, але відомо, що окупанти поступово просувалися на захід, вдаючись до обстрілів і спроб наступальних дій у напрямку Сіверська.

    Зазначається, що якщо Сіверськ буде взятий під контроль, скоріш за все наступною ціллю буде Бахмут.

    В огляді згадують також ситуацію на острові Зміїний.

    «Після відступу зі стратегічно розташованого острова Зміїний 30 червня, Росія намагалася заперечити, що Україна використовує його. Проте 13 червня авіаудари двох російських Су-27 промахнулися по острову. Це відповідає тенденціям, що російські повітряні сили не можуть успішно вступати в тактичні бої», – йдеться в повідомленні.

    Також повідомляється, що загальна кількість вивезених до Росії людей з 24 лютого перевищує 2,5 млн.

    «На адресу Росії і далі лунають звинувачення у примусовій депортації українців. Є багато повідомлень про негідне ставлення до українців у фільтраційних таборах, організованих РФ», – зазначає розвідка.

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    Раніше британська розвідка зазначала, що за останні три дні російські війська на Донбасі не досягли ніякого суттєвого просування та в цілому ризикують втратити імпульс, який мали після зайняття Лисичанська.

    Теги: розвідка росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Британська розвідка назвала наступні цілі окупантів