У Миколаєві пролунали вибухи
Місцеві повідомили про запуски ракет з Каховського району
Вночі, 17 вересня, у Миколаєві пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві пабліки.
В місті та області була оголошена повітряна тривога.
Місцеві також повідомили про запуски ракет з Каховського району у бік Миколаєва.
Разом з тим у Telegram-каналах опублікували відео запусків.
Нагадаємо, сьогодні у центрі окупованого Луганська пролунав потужний вибух у так званій «генпрокуратурі ЛНР». Інцидент стався в кабінеті самопроголошеного «прокурора». Наразі район навколо будівлі оточений.
Як повідомлялося, так звана народна міліція Луганської народної республіки» (НМ ЛНР) визнала, що ЗСУ активно відвойовують окуповані території і лінія фронту дуже близько підійшла до кордонів «ЛНР». Про це в ефірі «Росія 1» заявив офіцер-колаборант Андрій Марочко.
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