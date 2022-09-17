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У Миколаєві пролунали вибухи

Альона Боженко
glavcom.ua
У Миколаєві пролунали вибухи
Пабліки повідомили про вибухи у Миколаєві
фото ілюстративне

Місцеві повідомили про запуски ракет з Каховського району

Вночі, 17 вересня, у Миколаєві пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві пабліки.

В місті та області була оголошена повітряна тривога.

Місцеві також повідомили про запуски ракет з Каховського району у бік Миколаєва.

У Миколаєві пролунали вибухи фото 1

Разом з тим у Telegram-каналах опублікували відео запусків.

Нагадаємо, сьогодні у центрі окупованого Луганська пролунав потужний вибух у так званій «генпрокуратурі ЛНР». Інцидент стався в кабінеті самопроголошеного «прокурора». Наразі район навколо будівлі оточений. 

Як повідомлялося, так звана народна міліція Луганської народної республіки» (НМ ЛНР) визнала, що ЗСУ активно відвойовують окуповані території і лінія фронту дуже близько підійшла до кордонів «ЛНР». Про це в ефірі «Росія 1» заявив офіцер-колаборант Андрій Марочко.

Теги: вибух Миколаїв відео тривога

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