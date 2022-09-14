Рашисти обстріляли Миколаїв: моторошні кадри наслідків атаки

Одна з ракет потрапила на територію підприємства

Російські загарбники сьогодні вночі, 14 вересня, обстріляли Миколаїв ракетами С-300. В результаті масованого удару пошкоджено навчальний заклад, об'єкти інфраструктури та житлові будинки. Про це повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Також одна з ракет потрапила на територію підприємства, після чого там спалахнула пожежа. За попередніми даними, двоє людей загинули, ще троє отримали поранення.

5 фото На весь екран









Як повідомляють місцеві ЗМІ, дане підприємство вже багато років не функціонує як промисловий об'єкт. Приміщення здавалися в оренду, його орендували різні комерційні фірми під офіси.

Нагадаємо, сьогодні, 14 вересня, після першої ночі Миколаїв масовано обстріляли окупанти. Пошкоджень зазнали в тому числі і житлові будинки.