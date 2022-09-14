Рашисти обстріляли Миколаїв: моторошні кадри наслідків атаки
Одна з ракет потрапила на територію підприємства
Російські загарбники сьогодні вночі, 14 вересня, обстріляли Миколаїв ракетами С-300. В результаті масованого удару пошкоджено навчальний заклад, об'єкти інфраструктури та житлові будинки. Про це повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Також одна з ракет потрапила на територію підприємства, після чого там спалахнула пожежа. За попередніми даними, двоє людей загинули, ще троє отримали поранення.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, дане підприємство вже багато років не функціонує як промисловий об'єкт. Приміщення здавалися в оренду, його орендували різні комерційні фірми під офіси.
Нагадаємо, сьогодні, 14 вересня, після першої ночі Миколаїв масовано обстріляли окупанти. Пошкоджень зазнали в тому числі і житлові будинки.
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