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Рашисти обстріляли Миколаїв: моторошні кадри наслідків атаки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рашисти обстріляли Миколаїв: моторошні кадри наслідків атаки
Рашисти обстріляли Миколаїв ракетами С-300
фото з відкритих джерел

Одна з ракет потрапила на територію підприємства

Російські загарбники сьогодні вночі, 14 вересня, обстріляли Миколаїв ракетами С-300. В результаті масованого удару пошкоджено навчальний заклад, об'єкти інфраструктури та житлові будинки. Про це повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Також одна з ракет потрапила на територію підприємства, після чого там спалахнула пожежа. За попередніми даними, двоє людей загинули, ще троє отримали поранення.

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Як повідомляють місцеві ЗМІ, дане підприємство вже багато років не функціонує як промисловий об'єкт. Приміщення здавалися в оренду, його орендували різні комерційні фірми під офіси.

Нагадаємо, сьогодні, 14 вересня, після першої ночі Миколаїв масовано обстріляли окупанти. Пошкоджень зазнали в тому числі і житлові будинки. 

Теги: окупанти обстріл війна Миколаїв

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