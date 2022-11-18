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Омбудсмен про катування в Херсоні: Таких масштабів я ще не бачив

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Омбудсмен про катування в Херсоні: Таких масштабів я ще не бачив
Одна з катівень у визволеному Херсоні
СБУ

Окупанти катували українців електрострумом, ламали їм кістки, били металевими трубами та вбивали

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що він вражений масштабами катувань, які застосовували російські терористи до українців у Херсоні. Про це політик сказав в ефірі телемарафону.

«Є різниця навіть порівняно з територіями Харківської та Київської областей… Таких масштабів я ще не бачив, а я відвідував особисто всі катівні в різних областях України. Масштаб просто жахливий», – сказав Лубінець.

Зазначається, що окупанти катували українців електрострумом, ламали їм кістки, били металевими трубами, вбивали. А всі свої злочини рашисти фіксували на відео.

Лубінець переконаний, що в кожному великому населеному пункті України після деокупації буде знайдено катівні, «оскільки це система, яку побудувала Російська Федерація: фільтраційний табір… військова комендатура й обов’язково при комендатурі – катівня, де катують і вбивають саме цивільних».

Крім того, в Херсоні знайдено одне місце масового поховання, де наразі правоохоронні органи здійснюють процесуальні дії. Після того, як воєнні злочини представників РФ буде зафіксовано, доступ до поховання отримають і журналісти.

Раніше повідомлялося, що окупанти обстрілюють правий берег Херсонщини реактивними системами залпового вогню, мінометами та важкою артилерією. Тримають під вогневим ураженням Чорнобаївку, Антонівку і сам Херсон.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Російські загарбники на Херсонщині просуваються вглиб на 15-20 км від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра, щоб убезпечитись від обстрілів ЗСУ. 

Також раніше «Главком» повідомляв, як російські пропагандисти відреагували на виведення окупаційного угрупування з Херсона.

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Теги: росія окупанти війна Україна Херсон

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