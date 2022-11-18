Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ блокують логістику окупантів на лівоборежній Херсонщині – ISW

Юрій Лящук
glavcom.ua
ЗСУ блокують логістику окупантів на лівоборежній Херсонщині – ISW
ЗСУ взяли на вогневий контроль транспортні вузли окупантів
фото з відкритих джерел

Російські сили на сході Херсонської області, ймовірно, частково вразливі до «української кампанії з перехоплення»

Збройні сили України можуть бути спроможні зірвати зусилля росіян зміцнити та утримати свої оборонні позиції на окупованій частині Херсонщини. Про це йдеться у черговому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

«Українським силам, ймовірно, буде важче досягти таких драматичних наслідків у східній частині Херсона, але вони можуть бути в змозі зірвати зусилля росіян щодо зміцнення і утримання своїх нових оборонних ліній».

Повідомляється, що російські сили на сході Херсонської області, ймовірно, частково вразливі до «української кампанії з перехоплення», подібної до тієї, що була успішно використана українськими силами для повернення західної частини Херсонської області.

Кілька основних наземних ліній зв'язку (GLOC) проходять через східну Херсонську область до інших контрольованих Росією районів на півдні України: південна траса Т2202 Нова Каховка-Армянськ, південно-східна траса Р47 Каховка-Генічеськ та траса М14, яка проходить на схід до Мелітополя, Бердянська та Маріуполя.

Супутникові знімки з географічною прив'язкою вказують на те, що російські війська створюють оборонні позиції вздовж деяких з цих критично важливих ліній розмежування, а повідомлення в соціальних мережах вказують на те, що українські удари вже почали націлюватися на російські райони зосередження і військові об'єкти на цих маршрутах.

Таким чином, обмежена кількість високоякісних автомобільних доріг і залізниць в цьому районі, особливо тих, що з'єднують Крим з материком, створює потенційні «вузькі місця», які можуть виявитися вразливими до зусиль з боку України з їхнього блокування.

Це, відповідно, поступово погіршить російську спроможність продовжувати постачати своє угрупування в східній частині Херсонщини, а також в інших регіонах південної України.

Раніше повідомлялось, що окупанти обстрілюють звільнений Херсон, є жертви.

Нагадаємо, триває 268-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог не припиняє обстріли позицій наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

На думку радника Офісу президента Олексія Арестовича, без озброєння від країн Заходу Україна ризикує знову втрачати свої міста і повернутися до ситуації початку військового конфлікту, розв’язаного Росією. Це своєю чергою означатиме поразку Заходу.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Путін хоче прямих перемовин з Україною.

Читайте також: Росія провалила всі цілі у війні з Україною – генерал Міллі
Теги: Херсонщина війна ЗСУ росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін назовні найкраще контактує з такими ж ровесниками
Світова війна ведеться поколінням 70-літнів політиків
15 листопада, 14:50
Телеекран на залізничному вокзалі Сеула у Південній Кореї 4 листопада 2022 року показує запуск ракети у Північній Кореї
Як світ перебудовується, поки в Україні триває війна. Приклад Північної Кореї Авторська стаття
16 листопада, 21:39
США надали Україні величезну кількість зимового спорядження
Міністр оборони США пояснив, чому війна взимку вигідна українцям
16 листопада, 22:29

Події в Україні

Окупанти паралізували роботу лікарні в Новій Каховці
Окупанти паралізували роботу лікарні в Новій Каховці
ЗСУ блокують логістику окупантів на лівоборежній Херсонщині – ISW
ЗСУ блокують логістику окупантів на лівоборежній Херсонщині – ISW
Скільки «Калібрів» готові вдарити по Україні з Чорного моря: дані «Півдня»
Скільки «Калібрів» готові вдарити по Україні з Чорного моря: дані «Півдня»
Окупанти обстрілюють звільнений Херсон, є жертви
Окупанти обстрілюють звільнений Херсон, є жертви
Арестович оприлюднив результати атаки рашистів на Гуляйполе (відео)
Арестович оприлюднив результати атаки рашистів на Гуляйполе (відео)
Рівне готується до повного блекауту – заява мера Третяка (відео)
Рівне готується до повного блекауту – заява мера Третяка (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Вибухи на Київщині: перші подробиці
43K
Генштаб повідомив хороші новини про просування ЗСУ на правому березі Дніпра
40K
Зеленський відреагував на вирок суду у справі MH17 
39K
Українці закликають Зеленського позбавити Бойка звання Героя України: петиція
38K
Падіння ракети в Польщі. Дуда прокоментував заяву Зеленського
36K
Головне за ніч: заклики до переговорів із Росією та наступ рашистів на Запоріжжі

Новини

Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
Вчора, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:03
Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
14 листопада, 15:55
Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 
14 листопада, 15:00
ЗСУ завдали серйозного удару по базі окупантів на Херсонщині
14 листопада, 07:02

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту