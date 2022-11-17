Окупанти замінували на Херсонщині сонячну станцію
Частина жителів Білозерського району потерпає через відсутність електроенергії і тепла
У Білозерському районі Херсонщини російські загарбники замінували сонячну станцію. Про це повідомляє поліція Херсонської області, передає Укрінформ.
«Надійшло повідомлення про масоване замінування російськими військовими території сонячної станції у Білозерському районі, яка до початку війни була важливим елементом енергетичної безпеки громади», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час окупації рашисти розграбували та пошкодили станцію, зараз вона не працює, і частина місцевого населення потерпає через відсутність електроенергії і тепла. Після деокупації території працівники поки не можуть розпочати відновлення діяльності станції через замінування території.
Найближчим часом туди направляться спеціалісти для проведення перевірки та розмінування.
Раніше повідомлялося, що у Каховці російські загарбники мінують об’єкти інфраструктури та знищують вежі стільникового зв’язку.
Також повідомлялося, що рашисти під час відступу з Херсонщини замінували школи і лікарні.
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