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Окупанти замінували на Херсонщині сонячну станцію

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти замінували на Херсонщині сонячну станцію
Нацполіція

Частина жителів Білозерського району потерпає через відсутність електроенергії і тепла

У Білозерському районі Херсонщини російські загарбники замінували сонячну станцію. Про це повідомляє поліція Херсонської області, передає Укрінформ.

«Надійшло повідомлення про масоване замінування російськими військовими території сонячної станції у Білозерському районі, яка до початку війни була важливим елементом енергетичної безпеки громади», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час окупації рашисти розграбували та пошкодили станцію, зараз вона не працює, і частина місцевого населення потерпає через відсутність електроенергії і тепла. Після деокупації території працівники поки не можуть розпочати відновлення діяльності станції через замінування території.

Найближчим часом туди направляться спеціалісти для проведення перевірки та розмінування.

Раніше повідомлялося, що у Каховці російські загарбники мінують об’єкти інфраструктури та знищують вежі стільникового зв’язку.

Також повідомлялося, що рашисти під час відступу з Херсонщини замінували школи і лікарні.

Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна

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